США хотят захватить важный остров в Иране, - Axios

Через этот остров проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана, что делает его критически важным для экономики страны.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

Также был нанесён удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.

Вчера президент США Дональд Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану, пообещав "полное уничтожение" военного потенциала страны в случае продолжения ядерных разработок.

В то же время в СМИ появлялась информация, что Трамп проявлял интерес к идее разместить иностранные войска в буферных зонах для обеспечения стабильности в регионах конфликтов.

