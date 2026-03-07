"Справи у них йдуть не дуже добре": Трамп оголосив про знищення іранського флоту

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на саміті Shield of the Americas.

Наслідки ударів

За словами американського лідера, під час триденної операції було ліквідовано значну частину морського та повітряного потенціалу Ірану. Зокрема, під воду пішли 42 військові судна, серед яких були й великі бойові одиниці.

"Це було приголомшливо - за три дні ми знищили 42 військові кораблі, деякі з них дуже великі. З їхнім флотом покінчено. Ми вивели з ладу їхні військово-повітряні сили, ми знищили їхній зв'язок", - наголосив Трамп.

Він також додав, що внаслідок атак у країні повністю зникли телекомунікації, що фактично паралізувало внутрішню координацію іранських сил.

"Це був кінець флоту, ми знищили їхні повітряні сили, ми вивели з ладу їхній зв'язок", - підкреслив Трамп.

Причини операції

Президент США підкреслив, що такі радикальні кроки були продиктовані загрозою національній безпеці та наближенням Тегерана до створення ядерної зброї.

На думку Трампа, без цього втручання Іран міг би завершити свою ядерну програму вже за кілька місяців.

"Я не знаю, як вони спілкуються, але, думаю, вони що-небудь придумають. Справи у них йдуть не дуже добре", - підсумував очільник Білого дому.