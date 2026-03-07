ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Війна США в Ірані спустошує арсенали: Європа боїться лишитися беззахисною

18:36 07.03.2026 Сб
3 хв
Як війна в Ірані може вплинути на арсенали США та союзників?
aimg Антон Корж
Війна США в Ірані спустошує арсенали: Європа боїться лишитися беззахисною Ілюстративне фото: ЗРК Patriot (Вікімедія)

Союзники США в Європі занепокоєні тим, що через війну в Ірані можуть залишитися без замовленої раніше зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Приватні компанії зможуть брати "в оренду" ППО зі складів ЗСУ: про що йдеться

Зокрема в ЄС побоюються, що озброєння, яке вони замовили у Сполучених Штатів, може надійти із запізненням або не надійти взагалі. Пентагон заповнює в першу чергу свої арсенали, притримуючи постачання.

Це критично, оскільки Європа намагається відновити свої арсенали після передачі значної кількості зброї Україні. А союзники США в Азії остерігаються, що активне використання американських боєприпасів у близькосхідному конфлікті може послабити стримування Китаю та КНДР.

Проблеми закупівель

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на збільшенні оборонних бюджетів союзників і закликає їх купувати американське озброєння, від ракет-перехоплювачів до керованих бомб.

Однак значна частина цих боєприпасів нині витрачається самими США у конфлікті на Близькому Сході. І один із чиновників з Європи зазначив, що використані у війні боєприпаси - це ті системи, які союзникам пропонують закуповувати у великих обсягах.

Вже зараз у Європі прямо визнають, що США у першу чергу захищатимуть власні інтереси, а також пріоритети ключових партнерів - Ізраїль і Тайвань. Тому деякі уряди починають активніше диверсифікувати закупівлі озброєння.

В ЄС вже просувають правила, які віддають перевагу європейським оборонним виробникам. Деякі країни також звертаються до альтернативних постачальників: наприклад, Польща придбала танки та артилерію у Південна Корея.

Проблема не тільки в союзників

В самих США також лунають попередження щодо виснаження запасів боєприпасів. В першу чергу мова йде про ракети "Томагавк", перехоплювачі Patriot PAC-3 та корабельні системи ППО.

Нещодавно Трамп заявив, що оборонні корпорації Boeing, Northrop Grumman, RTX Corporation та Lockheed Martin погодилися збільшити виробництво сучасних озброєнь у чотири рази.

Однак експерти наголошують, що швидко наростити випуск складних ракетних систем практично неможливо, оскільки оборонно-промислова база працює за довгими виробничими циклами.

Зазначимо, що в ЄС підкреслили: Україні необхідно понад 2000 ракет для систем ППО щороку, щоб ефективно відбивати російські атаки. Тільки за три місяці зими Україна витратила 700 ракет ППО - це стільки ж, скільки витратили союзники за три дні війни проти Ірану.

Також у Кабміні наголошували, що Україні гостро бракує протибалістичних ракет, оскільки Росія випускає їх значно швидше, ніж західні партнери встигають виробляти нові запаси.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Євросоюз
Новини
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС