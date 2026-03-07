Війна США в Ірані спустошує арсенали: Європа боїться лишитися беззахисною
Союзники США в Європі занепокоєні тим, що через війну в Ірані можуть залишитися без замовленої раніше зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зокрема в ЄС побоюються, що озброєння, яке вони замовили у Сполучених Штатів, може надійти із запізненням або не надійти взагалі. Пентагон заповнює в першу чергу свої арсенали, притримуючи постачання.
Це критично, оскільки Європа намагається відновити свої арсенали після передачі значної кількості зброї Україні. А союзники США в Азії остерігаються, що активне використання американських боєприпасів у близькосхідному конфлікті може послабити стримування Китаю та КНДР.
Проблеми закупівель
Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на збільшенні оборонних бюджетів союзників і закликає їх купувати американське озброєння, від ракет-перехоплювачів до керованих бомб.
Однак значна частина цих боєприпасів нині витрачається самими США у конфлікті на Близькому Сході. І один із чиновників з Європи зазначив, що використані у війні боєприпаси - це ті системи, які союзникам пропонують закуповувати у великих обсягах.
Вже зараз у Європі прямо визнають, що США у першу чергу захищатимуть власні інтереси, а також пріоритети ключових партнерів - Ізраїль і Тайвань. Тому деякі уряди починають активніше диверсифікувати закупівлі озброєння.
В ЄС вже просувають правила, які віддають перевагу європейським оборонним виробникам. Деякі країни також звертаються до альтернативних постачальників: наприклад, Польща придбала танки та артилерію у Південна Корея.
Проблема не тільки в союзників
В самих США також лунають попередження щодо виснаження запасів боєприпасів. В першу чергу мова йде про ракети "Томагавк", перехоплювачі Patriot PAC-3 та корабельні системи ППО.
Нещодавно Трамп заявив, що оборонні корпорації Boeing, Northrop Grumman, RTX Corporation та Lockheed Martin погодилися збільшити виробництво сучасних озброєнь у чотири рази.
Однак експерти наголошують, що швидко наростити випуск складних ракетних систем практично неможливо, оскільки оборонно-промислова база працює за довгими виробничими циклами.
Зазначимо, що в ЄС підкреслили: Україні необхідно понад 2000 ракет для систем ППО щороку, щоб ефективно відбивати російські атаки. Тільки за три місяці зими Україна витратила 700 ракет ППО - це стільки ж, скільки витратили союзники за три дні війни проти Ірану.
Також у Кабміні наголошували, що Україні гостро бракує протибалістичних ракет, оскільки Росія випускає їх значно швидше, ніж західні партнери встигають виробляти нові запаси.