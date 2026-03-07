Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити війська США в Ірані, - NBC News

Президент США Дональд Трамп висловлював серйозний інтерес до ідеї розміщення американських військ на території Ірану. Йшлося не про наземне вторгнення, а про контингент для конкретних завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами джерел, Трамп обговорював цю ідею з помічниками і представниками Республіканської партії, викладаючи при цьому своє бачення післявоєнного Ірану.

У його уявленні йшлося про те, що іранські запаси урану будуть у безпеці, а США і новий іранський режим співпрацюватимуть у видобутку нафти аналогічно тому, як це відбувається між США і Венесуелою.

Заяви Трампа, які висловлювали серйозний інтерес до сухопутних військ, не стосувалися великомасштабного наземного вторгнення в Іран.

Навпаки, це була ідея невеликого контингенту американських військ, який буде використовуватися в конкретних стратегічних цілях.

При цьому джерела кажуть, що Трамп не ухвалював жодних рішень і не віддавав жодних наказів щодо сухопутних військ.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт назвала цю історію "заснованою на припущеннях анонімних джерел", які не входять до команди Трампа з нацбезпеки і не мають стосунку до цих обговорень.

Але ось публічно президент США не відкидав можливості розміщення американських військ в Ірані, хоча донині війна до цього часу мала тільки повітряний характер.