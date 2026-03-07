Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити війська США в Ірані, - NBC News
Президент США Дональд Трамп висловлював серйозний інтерес до ідеї розміщення американських військ на території Ірану. Йшлося не про наземне вторгнення, а про контингент для конкретних завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами джерел, Трамп обговорював цю ідею з помічниками і представниками Республіканської партії, викладаючи при цьому своє бачення післявоєнного Ірану.
У його уявленні йшлося про те, що іранські запаси урану будуть у безпеці, а США і новий іранський режим співпрацюватимуть у видобутку нафти аналогічно тому, як це відбувається між США і Венесуелою.
Заяви Трампа, які висловлювали серйозний інтерес до сухопутних військ, не стосувалися великомасштабного наземного вторгнення в Іран.
Навпаки, це була ідея невеликого контингенту американських військ, який буде використовуватися в конкретних стратегічних цілях.
При цьому джерела кажуть, що Трамп не ухвалював жодних рішень і не віддавав жодних наказів щодо сухопутних військ.
Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт назвала цю історію "заснованою на припущеннях анонімних джерел", які не входять до команди Трампа з нацбезпеки і не мають стосунку до цих обговорень.
Але ось публічно президент США не відкидав можливості розміщення американських військ в Ірані, хоча донині війна до цього часу мала тільки повітряний характер.
Плани Трампа на Іран
Нагадаємо, що добою раніше Дональд Трамп заявив, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. В одному з інтерв'ю він сказав, що у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".
До речі, через півдня Трамп заявив, що ніякої угоди з Іраном чекати не варто. За його словами, він розглядає виключно безумовну капітуляцію Тегерана.
Трохи пізніше він уточнив, що під фразою "безумовної капітуляції" мав на увазі повне позбавлення Ірану можливості вести бойові дії, а не тільки формально підписати документи.