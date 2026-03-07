Другий Ірак чи перемога? Чому "швидка війна" Трампа в Ірані пішла не за планом

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану ризикує перерости у затяжну регіональну війну, попри ліквідацію аятоли Хаменеї. Наразі Білий дім стикається з економічним тиском та відсутністю чіткої стратегії завершення кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ризики затяжної війни

За даними агенства, експерти зазначають, що операція "Епічна лють" ризикує перетворитися на безстроковий конфлікт без чітко визначеної фінальної мети.

На відміну від попередніх швидких операцій президента США Дональда Трампа, іранська кампанія демонструє ознаки тривалого протистояння, що загрожує світовій стабільності.

"Іран - це безладна та потенційно затяжна військова кампанія. Трамп ризикує світовою економікою, регіональною стабільністю та результатами власної Республіканської партії на проміжних виборах", - підкреслила Лора Блуменфельд зі Школи передових міжнародних досліджень імені Джонса Гопкінса.

Економічний тиск та загроза нафті

Однією з найгостріших проблем стала фактична зупинка руху танкерів через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світової нафти. Це вже спровокувало зростання цін на пальне, що є критичним фактором для американських виборців.

Попри заяви Білого дому про "розгром іранського режиму", військові аналітики вказують на відсутність стратегічного планування.

"З політичної, стратегічної та дипломатичної точки зору, схоже, що це не було продумано до кінця", - оцінюючи тактику військових, зазначив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес.

Наслідки для регіону

За словами експертів, ситуація ускладнюється атаками іранських проксі-груп. Зокрема, ліванська "Хезболла" активізувала бойові дії проти Ізраїлю, розширюючи географію війни.

Водночас у самому США зростає напруга через можливі теракти.

"Гадаю… Як я вже казав, деякі люди загинуть", - досить різко заявив Трамп.