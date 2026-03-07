"Повне знищення": Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану сьогодні

У ніч на 8 березня Іран зазнає "дуже серйозного удару" з боку США та Ізраїлю.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президента США Дональд Трамп написав у власній соцмережі Truth Social .

"Іран, який зазнав нищівної поразки, вибачився і капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході, пообіцявши більше не стріляти в них. Ця обіцянка була дана лише через безжальні атаки США та Ізраїлю. Вони прагнули захопити і правити Близьким Сходом", - заявив Трамп.

За словами американського президента, це перший випадок за тисячі років, коли Іран зазнав поразки від сусідніх країн Близького Сходу.

"Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я відповів: "Будь ласка!". Іран більше не є "хуліганом Близького Сходу", натомість він є "НЕВДАХОЮ БЛИЗЬКОГО СХОДУ" і буде ним протягом багатьох десятиліть, доки не здасться або, що більш імовірно, повністю не розвалиться!", - додав він.

Окрім того, Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану.

"Сьогодні Іран зазнає дуже сильного удару! Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення і неминучої загибелі територій і груп населення, які до цього моменту не вважалися цілями", - наголосив президент США.