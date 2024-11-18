США дозволили бити ATACMS по Росії, а росіяни атакували енергетику України: новини за вихідні

США дозволили Україні бити по території РФ ракетами ATACMS

В неділю, 17 листопада, західні ЗМІ повідомили, що адміністрація американського президента Джо Байдена дозволила Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

РБК-Україна повідомляло, що Україна може ударити ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями.

Зауважимо, що Україна протягом останніх місяців неодноразово зверталася до США та партнерів з проханням дозволити використовувати їх озброєння для ударів по російських військових об'єктах, що розташовані далеко від українських кордонів. Однак раніше Вашингтон обережно ставився до таких запитів.

Франція та Британія надали дозвіл слідом за США

Слідом за США дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Російської Федерації дали Франція та Британія.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Масована атака РФ по Україні

В неділю, 17 листопада, російські військові влаштували масований комбінований удар по Україні. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, РФ запустила по Україні близько 120 ракет і 90 безпілотників.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Повернення відключень світла

РБК-Україна повідомило, що в Україну повертаються графіки відключення світла. Відключення плануються вже від сьогодні, 18 листопада.

Зауважимо, що графіки обмежень повертаються через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

Директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко попередив киян про зміни в графіках відключення світла.

Удар по будинку в Сумах

Військові Російської Федерації завдала удар по багатоповерхівці у Сумах. Удар був здійснений надвечір 17 листопада.

Ворожа атака забрала життя 8 людей, серед них дитина. Детальніше про російський удар та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

КНДР може відправити до РФ 100 тисяч військових

Північна Корея може перекинути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України.

За даними Bloomberg, такий крок не є неминучим, а військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Обличчя війни

Під час недільної масової російської атаки українські військові невпинно збивали ворожі цілі. Серед бійців ЗСУ відмітились стрілець-зенітник В'ячеслав та військова Наталія Грабарчук.

Примітно, що у цивільному житті Наталія була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона - стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу. Ворожу ракету військова збила з комплексу "Ігла". Це було її перше та вдале влучення.

Водночас український військовий В'ячеслав за допомогою ЗРК "Ігла" збив крилату ракету на сході України.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював слюсарем.

РБК-Україна також показало, як Нацгвардійці збили крилату ракету з кулемета Browning.