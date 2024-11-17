Франція та Британія дозволили Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow, - Le Figaro

Франція та Британія дозволили Україні завдати удари вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP та Storm Shadow. Рішення було прийнято слідом за дозволом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Отож, тепер військові Збройних сил України можуть завдати удари вглиб російської території за допомогою не лише ATACMS, а і ракет SCALP та Storm Shadow.

Слідом за дозволом адміністрації американського президента Джо Байдена щодо далекобійних ударів по Російській Федерації, Франція та Британія також дозволила використовувати Україні свою зброю.

Дозвіл США на далекобійні удари

Нагадаємо, що раніше сьогодні західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

Україна протягом останніх місяців зверталася до США з проханням надати такий дозвіл, щоб наносити удари по військових об'єктах Росії далеко від українських кордонів. Раніше американська сторона займала незмінно обережну позицію щодо цього питання.

Однак за два місяці до інавгурації Дональда Трампа, Байден ухвалив рішення підтримати запит України.

Зауважимо, що цього тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, де обговорювалося питання дозволу на далекобійні удари. Сибіга після зустрічі зазначив, що є "стриманий оптимізм" стосовно цього рішення.

РБК-Україна повідомляли, що Україна може ударити ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями.

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