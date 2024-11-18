США разрешили бить ATAMS по России, а россияне атаковали энергетику Украины: новости за выходные

США разрешили Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов в глубь территории России. Тем временем российские оккупанты нанесли массированный удар по украинской энергетике.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 17 ноября, западные СМИ сообщили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.
РБК-Украина сообщало, что Украина может ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни.
Заметим, что Украина в последние месяцы неоднократно обращалась к США и партнерам с просьбой разрешить использовать их вооружение для ударов по российским военным объектам, которые находятся далеко от украинских границ. Однако раньше Вашингтон осторожно относился к таким запросам.
Следом за США разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории Российской Федерации дали Франция и Британия.
Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 17 ноября, российские военные устроили массированный комбинированный удар по Украине.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
РБК-Украина сообщило, что в Украину возвращаются графики отключения света. Отключения планируются уже с сегодняшнего дня, 18 ноября.
Отметим, что графики ограничений возвращаются из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.
Директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко предупредил киевлян об изменениях в графиках отключения света.
Военные Российской Федерации нанесли удар по многоэтажке в Сумах. Удар был нанесен вечером 17 ноября.
Вражеская атака унесла жизни 8 человек, среди них ребенок. Детальнее о российском ударе и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Северная Корея может опрокинуть до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины.
По данным Bloomberg, такой шаг неизбежен, а военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, вероятно, будет проходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием.
Во время воскресной массовой российской атаки украинские военные постоянно сбивали враждебные цели. Среди бойцов ВСУ отметились стрелок-зенитчик Вячеслав и военная Наталья Грабарчук.
Примечательно, что в гражданской жизни Наталья была воспитателем дошкольного. С 2021 года она - стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения. Вражескую ракету военная сбила из комплекса "Игла". Это было ее первое и удачное попадание.
В то же время, украинский военный Вячеслав с помощью ЗРК "Игла" сбил крылатую ракету на востоке Украины.
До полномасштабного вторжения мужчина работал слесарем.
РБК-Украина также показало, как Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулемета Browning.
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