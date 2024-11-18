США разрешили бить ATAMS по России, а россияне атаковали энергетику Украины: новости за выходные

США разрешили Украине бить по территории РФ ракетами ATACMS

В воскресенье, 17 ноября, западные СМИ сообщили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

РБК-Украина сообщало, что Украина может ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни.

Заметим, что Украина в последние месяцы неоднократно обращалась к США и партнерам с просьбой разрешить использовать их вооружение для ударов по российским военным объектам, которые находятся далеко от украинских границ. Однако раньше Вашингтон осторожно относился к таким запросам.

Франция и Британия предоставили разрешение вслед за США

Следом за США разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории Российской Федерации дали Франция и Британия.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Массированная атака РФ по Украине

В воскресенье, 17 ноября, российские военные устроили массированный комбинированный удар по Украине.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

Возврат отключений света

РБК-Украина сообщило, что в Украину возвращаются графики отключения света. Отключения планируются уже с сегодняшнего дня, 18 ноября.

Отметим, что графики ограничений возвращаются из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

Директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко предупредил киевлян об изменениях в графиках отключения света.

Удар по дому в Сумах

Военные Российской Федерации нанесли удар по многоэтажке в Сумах. Удар был нанесен вечером 17 ноября.

Вражеская атака унесла жизни 8 человек, среди них ребенок. Детальнее о российском ударе и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

КНДР может отправить в РФ 100 тысяч военных

Северная Корея может опрокинуть до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины.

По данным Bloomberg, такой шаг неизбежен, а военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, вероятно, будет проходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием.

Лица войны

Во время воскресной массовой российской атаки украинские военные постоянно сбивали враждебные цели. Среди бойцов ВСУ отметились стрелок-зенитчик Вячеслав и военная Наталья Грабарчук.

Примечательно, что в гражданской жизни Наталья была воспитателем дошкольного. С 2021 года она - стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения. Вражескую ракету военная сбила из комплекса "Игла". Это было ее первое и удачное попадание.

В то же время, украинский военный Вячеслав с помощью ЗРК "Игла" сбил крылатую ракету на востоке Украины.

До полномасштабного вторжения мужчина работал слесарем.

РБК-Украина также показало, как Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулемета Browning.