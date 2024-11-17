Байден вперше дозволив Україні бити по території РФ ракетами ATACMS, - NYT

Президент США Джо Байден вперше санкціонував застосування Україною далекобійних ракет ATACMS на території Росії. Це сталося за два місяці до закінчення його президентських повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами чиновників, спочатку зброю, найімовірніше, буде використано для захисту ЗСУ в Курській області.

NYT зазначає, що рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. Цей вибір розділив його радників, і це сталося за два місяці до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України.

Що спонукало Байдена ухвалити таке рішення

За словами офіційних осіб, дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності було отримано у відповідь на несподіване рішення Росії задіяти в бойових діях північнокорейські війська.

І хоч офіційні особи заявили, що не очікують кардинальної зміни перебігу війни, але однією з цілей зміни політики є подання сигналу північнокорейцям про те, що їхні сили є вразливими і що їм не варто відправляти більше таких сил.

Чиновники заявили, що хоч ЗСУ, найімовірніше, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ, які загрожують українським силам у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях.

Деякі офіційні особи США заявили, що побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати російського диктатора Володимира Путіна вжити заходів у відповідь із застосуванням сили проти США та їхніх партнерів по коаліції. Однак інші офіційні особи США заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними.

Як давно почалися дискусії про передачу ATACMS

NYT нагадало, що питання про те, чи озброювати Україну ракетами ATACMS великої дальності, стало особливо делікатним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Деякі представники Пентагону виступили проти їхньої передачі, оскільки, за їхніми словами, армія США мала обмежені запаси. Деякі представники Білого дому побоювалися, що Путін розширить війну, якщо вони передадуть ракети Україні.

Прихильники агресивнішої позиції щодо Москви стверджують, що Байден і його радники занадто легко піддаються залякуванню ворожою риторикою Путіна, і стверджують, що поступовий підхід адміністрації до озброєння ЗСУ поставив їх у невигідне становище на полі бою.

Тим часом прихильники підходу Байдена стверджують, що він значною мірою допоміг запобігти жорстокій відповіді Росії.

Дозвіл завдавати ударів дальнього радіусу дії по території Росії з використанням американських ракет може змінити це рівняння.

The New York Times нагадало і про Європу. Зокрема, лідери Британії та Франції не хотіли дозволяти Україні почати використання своїх ракет по території Росії. Однак за умови, якщо Байден не погодиться зробити те саме з ATACMS.

Операція ЗСУ і рішення Байдена напередодні президентства Трампа

ЗСУ почали операцію в Курській області в серпні, взявши під контроль частину території Росії. Відтоді американська влада стала дедалі більше турбуватися про стан української армії, яка виявилася виснаженою одночасними російськими наступами на сході, у Харківській області, а тепер і в Курській.

NYT підкреслило, що введення понад 10 000 північнокорейських солдатів і відповідь Байдена відбулися в той момент, коли Трамп готується знову вступити на посаду президента США із заявленою метою якнайшвидшого закінчення війни.