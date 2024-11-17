Нацгвардійці збили крилату ракету з кулемета Browning (відео)

Бійці Національної гвардії України збили крилату ракету. Це відбулось під час ранкового ворожого обстрілу 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

"Це сталось під час сьогоднішньої комбінованої масової атаки росіян. Ракета, після підбиття, змінила траєкторію та впала серед поля. Детонація не відбулася", - заявили правоохоронці.

За даними поліції, бійці Нацгвардії відпрацювали в Вінницькій області.Та за допомогою крупнокаліберного кулемета Browning успішно збили ворожу крилату ракету.

Масована атака РФ по Україні

Російські війська сьогодні, 17 листопада, здійснили масовану атаку на Україну, націлившись на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на генерацію та передачу електроенергії.

У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням "Укренерго", щоб зменшити наслідки ударів.

Серед постраждалих регіонів - Київ, Миколаїв, Львів, Одеса та Дніпропетровська область, де, на жаль, є загиблі, зокрема працівники залізниці. Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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