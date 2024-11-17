Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні

Росія вранці 17 листопада влаштувала масований удар по Україні. Під обстрілом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії, є постраждалі та жертва.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки на Україну.

Близько 7:00 стало відомо, що росіяни масово атакують дронами та ракетами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Кривому Розі, Павлограді, Вінниці, Миколаєві, Рівному, на Прикарпатті, у Хмельницькій, Львівській, Закарпатській областях.

У Повітряних силах попереджали про пуски безпілотників, балістики та ракет "Кинджал" курсом на Київ. У більшості регіонів працювала ППО.

Удари по енергетиці: атака на теплоелектростанції та відключення світла

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко, відбулась чергова масована атака на енергосистему.

"Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні", - написав він у Facebook.

Оскільки основний удар припав на енергетику, оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії, також у деяких областях виникли проблеми у русі електротанспорту та перебої з водою.

Зокрема, екстренні відключення запровадили: у Києві та Київській області, у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

Крім того, Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК.

"Атаковані теплоелектростанції ДТЕК. У результаті атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", - уточнили в компанії.

За даними енергетиків, це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Усього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДПЕК було обстріляно понад 190 разів.

Є знеструмлення залізниці, деяки потяги йдуть з затримкою

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Станом на зараз, як зазначили в УЗ, із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя - Одеса;

№207 Харків - Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса;

№78 Ковель - Одеса;

№87 Запоріжжя - Ковель;

№59 Харків - Одеса.

На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.



Київ: постраждалі, пожежа, падіння уламків біля "Сільпо"

Окупанти намагалися атакувати Київ ракетами та дронами. У столиці працювала ППО.

Пошкодження від падіння уламків російських цілей зафіксовано в чотирьох районах - Печерському, де на даху будинку сталася пожежа, там же постраждали двоє людей, Голосіївському, де уламки ракети впали біля супермаркету "Сільпо", Деснянському та Дніпровському.

Наслідки пожежі у Печерському районі Києва (facebook.com/DSNSKyiv)

Пізніше у КМВА повідомили, що для атаки, зокрема і Києва, противник застосував крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, ударні БПЛА.

"Під ударом опинилася практично вся територія України. В столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин", - зазначили у адміністрації.

Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет Іскандер-М (KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон", до десятка ударних БПЛА.

Миколаїв: атака на житловий сектор, жертви та постраждалі

Близько 6:00 російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Миколаєві, під ударом опинився житловий сектор. Спочатку повідомлялося про постраждалих.

Вже після 7:00 мер Миколаєва розповів, що вже відомо про шість постраждалих.

"На жаль, є одна загибла людина. Є пошкодження в житловому секторі", - розповів Сєнкевич.

Вже після 8:00 глава ОВА Віталій Кім повідомив про двох загиблих під час атаки РФ, а в ДСНС області уточнили, що крім двох загиблих жінок постраждали четверо дорослих і двоє дітей.

Наслідки атаки РФ на Миколаїв (facebook.com/DSNSMYKOL)

Удар по Припарпаттю: атака на критичний об'єкт

На Прикарпатті теж було неспокійно.

"Під ударом, зокрема, - об'єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією", - розповіла голова ОВА Світлана Онищук.

Попередньо, на щастя, обійшлося без потерпілих. Усі служби працюють на місці. Ситуація контролюється.

РФ завдала ракетного удару по Рівному

Під час масовано удару по Україні, ракетного удару зазнала і Рівненська область.

"Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання", - зазначив голова ОВА Олександр Коваль.

Постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті шибки.

Три удари по Запоріжжю: є постраждалі

Росіяни також нанесли три удари по Запоріжжю. "Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області", - розповів голова ОВА Іван Федоров.

Пізніше він зазначив, що через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей.

"59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", - додав він.

Львівська область: є жертва та поранені

У Львівській області окупанти знову били по критичній інфраструктурі - пошкоджена магістральна труба теплопостачання.

На жаль, через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі Львівської області одна людина загинула.

"Це 66-річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі", - розповів голова ОВА Максим Козицький.

Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

Житомирська та Київська області: пошкодження та пожежі

У Житомирському районі через атаку постраждало приватне домоволодіння - пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу площею 3 кв. м. Травмованих та загиблих немає.

Наслідки атаки РФ у Львівській, Житомирській та Київській областях (t.me/dsns_telegram)

На Київщині уламками ракет пошкоджено приватні житлові й господарчі будівлі, будівлю клубу та бібліотеки, а також два легкових автомобілі. У приватному гаражі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих і загиблих немає.

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