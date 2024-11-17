Графіки повертаються. "Укренерго" оголосило обмеження по світлу на завтра
Відключення світла в Україні плануються на завтра, 18 листопада. Українців просять обмежити використання потужних електроприладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
"Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень", - повідомили в компанії.
Причина тимчасового повернення обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".
Про графік відключень за своєю адресою можна дізнатись на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", - попросили в компанії.
Масована атака РФ по Україні
Російські війська сьогодні, 17 листопада, здійснили масовану атаку на Україну, націлившись на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на генерацію та передачу електроенергії.
У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням "Укренерго", щоб зменшити наслідки ударів.
Серед постраждалих регіонів - Київ, Миколаїв, Львів, Одеса та Дніпропетровська область, де, на жаль, є загиблі, зокрема працівники залізниці. Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.Там загинуло двоє енергетиків.
Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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