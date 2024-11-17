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Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів, - Зеленський

Україна , Неділя 17 листопада 2024 10:06
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Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив глава держави, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".

"Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків", - повідомив президент.

Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.

Президент подякував протиповітряній обороні - зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

Наслідки атаки РФ

Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала найпотужнішого удару за три місяці. Окупанти випустили по Україні дрона та різні типи ракет.

У багатьох областях лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. Зафіксовані влучання у Миколаєві, Дніпрі, Рівному, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій областях.

У Києві впали уламки у трьох районах. Відомо про одного постраждалого.

Окупанти спрямували удар по енергетичні об'єкти. Через ворожу атаку по Україні ввели аварійні відключення світла. У деяких містах фіксують проблеми з водопостачанням.

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