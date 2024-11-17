Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів, - Зеленський

Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив глава держави, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".

"Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків", - повідомив президент.

Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.

Президент подякував протиповітряній обороні - зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.