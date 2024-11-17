В Yasno попередили киян про зміни в графіках відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

"Київ, Дніпропетровська область - НЕК Укренерго дав команду застосувати стабілізаційні відключення обсягом у дві черги з 6 до 22 години... Графік буде саме фактичних відключень за адресою", - повідомив Коваленко.

Він розповів, що готуючись до таких сценаріїв, були сформовані графіки фактичних відключень. В оновлених графіках буде позначено тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі чи за конкретною адресою не буде.

Коваленко заявив, що знайти ці графіки можна на сайті yasno.com.ua просто вводьте свою адресу.

"Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20. Чекаємо інформацію від колег. Зверніть увагу: якщо "Укренерго" коригуватиме обсяги відключень, ми також будемо змінювати графіки. Про час оновлень будемо писати у примітці поруч із графіками", - підкреслив директор Yasno.