США дали термінову вказівку своїм посольствам по всьому світу, - The Washington Post

Держдепартамент США наказав дипломатичним місіям по всьому світу терміново провести оцінку безпеки після ударів Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Втім, там наголосили, що засідання EAC є стандартною частиною протоколів управління ризиками та підготовки.

У Держдепартаменті відмовилися від детальних коментарів, зазначивши, що оприлюднення внутрішніх комунікацій є неналежним.

Водночас нинішнє розпорядження стало першим випадком, коли перевірку безпеки наказали провести всім представництвам США у світі на тлі війни в Ірані.

Як зазначає видання, раніше подібні вказівки отримували лише дипломатичні місії на Близькому Сході.

Документ підписав державний секретар США Марко Рубіо, а сам наказ надійшов від заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса.

Причиною є "тривала та змінювана ситуація на Близькому Сході та потенційні наслідки".

У документі міститься вказівка ​​"всім посольствам світу" скликати надзвичайні комісії для виявлення загроз та перегляду планів дій.

Атаки на посольства США

З початку американо-ізраїльської військової операції 28 лютого кілька дипломатичних місій США зазнали атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, у Саудівській Аравії будівля посольства в Ер-Ріяді була частково пошкоджена після удару безпілотника.

Тоді Держдеп розпорядився про виїзд частини співробітників американської дипломатичної місії з країни.

Також над будівлею американського посольства в Кувейті помітили стовп чорного диму після серії атак з боку Ірану.

У Багдаді в ніч на 18 березня посольство США стало ціллю іранської атаки із застосуванням дронів і ракет.

Також в Ізраїлі нерозірвана бойова частина ракети влучила у житловий будинок, де проживали американські дипломати.