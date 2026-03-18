США дали термінову вказівку своїм посольствам по всьому світу, - The Washington Post

10:15 18.03.2026 Ср
2 хв
США готуються до нових загроз?
aimg Ірина Глухова
США дали термінову вказівку своїм посольствам по всьому світу, - The Washington Post Фото: США наказують посольствам переглянути заходи безпеки після ударів по Ірану (Getty Images)

Держдепартамент США наказав дипломатичним місіям по всьому світу терміново провести оцінку безпеки після ударів Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Читайте також: Держдеп США закликав своїх громадян покинути більше десятка країн Близького Сходу

У документі міститься вказівка ​​"всім посольствам світу" скликати надзвичайні комісії для виявлення загроз та перегляду планів дій.

Причиною є "тривала та змінювана ситуація на Близькому Сході та потенційні наслідки".

Документ підписав державний секретар США Марко Рубіо, а сам наказ надійшов від заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса.

Як зазначає видання, раніше подібні вказівки отримували лише дипломатичні місії на Близькому Сході.

Водночас нинішнє розпорядження стало першим випадком, коли перевірку безпеки наказали провести всім представництвам США у світі на тлі війни в Ірані.

У Держдепартаменті відмовилися від детальних коментарів, зазначивши, що оприлюднення внутрішніх комунікацій є неналежним.

Втім, там наголосили, що засідання EAC є стандартною частиною протоколів управління ризиками та підготовки.

Атаки на посольства США

З початку американо-ізраїльської військової операції 28 лютого кілька дипломатичних місій США зазнали атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, у Саудівській Аравії будівля посольства в Ер-Ріяді була частково пошкоджена після удару безпілотника.

Тоді Держдеп розпорядився про виїзд частини співробітників американської дипломатичної місії з країни.

Також над будівлею американського посольства в Кувейті помітили стовп чорного диму після серії атак з боку Ірану.

У Багдаді в ніч на 18 березня посольство США стало ціллю іранської атаки із застосуванням дронів і ракет.

Також в Ізраїлі нерозірвана бойова частина ракети влучила у житловий будинок, де проживали американські дипломати.

