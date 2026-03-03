ua en ru
У світі

У посольстві США в Ер-Ріярді прогриміли вибухи, виникла пожежа

Вівторок 03 березня 2026 03:12
У посольстві США в Ер-Ріярді прогриміли вибухи, виникла пожежа Фото: кадр з Ер-Ріярда - посольство США після атаки (скріншот)
Автор: Маловічко Юлія

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріярді, прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа. Відомо, що атаку спричинили два безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Інформацію про те, що посольство було атаковано двома дронами, підтвердили в Міноборони Саудівської Аравії.

"Посольство США в Ер-Ріяді зазнало атаки двох БпЛА. На території дипмісії сталося загоряння", - повідомили в міністерстві.

На кадрах, опублікованих ЗМІ, видно, як масивний стовп чорного диму піднявся над будівлею посольства.

Fox News повідомило зі свого боку, що на момент удару дипмісія була порожньою і постраждалих немає.

Операція проти Ірану

Як відомо, 28 лютого Штати та Ізраїль завдали ударів по Ірану, ліквідувавши верховного лідера ісламської держави аятолу Алі Хаменеї та низку високопоставлених чиновників.

У відповідь Тегеран почав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю і союзників США, де розташовані військові бази Пентагону. Серед таких країн - Катар, Бахрейн, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.

2 березня над будівлею американського посольства в Кувейті помітилистовп чорного диму після серії атак з боку Ірану.

