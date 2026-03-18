Іран повторно атакував посольство США у Багдаді та цілився на ще один об'єкт біля аеропорту

06:42 18.03.2026 Ср
2 хв
На місці обстрілу спалахнула сильна пожежа
aimg Маловічко Юлія
Іран повторно атакував посольство США у Багдаді та цілився на ще один об'єкт біля аеропорту Фото: посольство США в Іраку (з відкритих джерел)

У Багдаді в ніч на 18 березня посольство США стало ціллю іранської атаки із застосуванням дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Удар по військовій базі в Іраку: загинув французький солдат, ще шестеро поранені

За даними джерел в службах безпеки, по дипломатичному комплексу в так званій "зеленій зоні" були випущені ракети, а також ударний безпілотник. Внаслідок атаки спрацювали сирени, а поблизу комплексу було чути вибух.

На кадрах, які розповсюджують ЗМІ, видно масштабну пожежу на місці НП.

Окрім цього, щонайменше три вибухові дрони атакували ще один американський дипломатичний об’єкт неподалік міжнародного аеропорту Багдада. У відповідь були задіяні системи протиповітряної оборони C-RAM, які перехоплюють подібні загрози.

Наразі інформації про загиблих або постраждалих немає. Також не повідомляється про значні руйнування.

Слід зазначити, що це вже повторна іранська атака на посольство США в Багдаді. Порередня була зовсім недавно - 14 березня.

Ескалація на Близькому Сході

Як відомо, подібні атаки відбуваються на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Як зазначалось вище, чотири дні тому Тегеран завдав удару по посольству США в Багдаді.

Іранські проксі-групи останнім часом активізували удари по американських об’єктах у регіоні у відповідь на військові дії США та союзників.

Серед численних атак обох сторін слід виділити американські удари. Наприклад, нещодавно Вашингтон обстріляв острів Харг, де зосереджана значна частина військової міці Ірану.

Більше того, президент США Дональд Трамп погрожував повторити удари по Харгу попри заяви Тегерану помститися.

Зеленський закликав Трампа і Стармера зустрітися і помиритися
Зеленський закликав Трампа і Стармера зустрітися і помиритися
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО