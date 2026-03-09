Держдеп розпорядився про терміновий виїзд американських дипломатів, - NYT

Державний департамент США розпорядився про виїзд частини співробітників американської дипломатичної місії з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Times .

Як повідомили нинішні та колишні американські чиновники, дипломатам наказали покинути країну в рамках обов'язкового розпорядження про виїзд на тлі зростаючих ризиків безпеки в регіоні.

Рішення Держдепартаменту

За даними джерел, ідеться про перший такий наказ про виведення персоналу із Саудівської Аравії з моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Раніше неосновним співробітникам і членам їхніх сімей дозволяли покинути країну добровільно, проте обов'язкових розпоряджень не видавали.

Чиновники, які розповіли про нове рішення, говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно коментувати ситуацію.

Атаки на посольство США

Наказ про виїзд було видано після серії атак на дипломатичний квартал в Ер-Ріяді. Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що будівля американського посольства і прилегла територія зазнали удару двох безпілотників, що призвело до невеликого пожежного спалаху і незначних пошкоджень.

Посольство попередило жителів уникати цього району і поширило повідомлення про безпеку для американських громадян.

Громадянам США в Ер-Ріяді, а також у Джидді та Дахрані, де працюють американські консульства, рекомендували залишатися в укритті.

Можливе розширення евакуації

За словами офіційних осіб, співробітники консульств також отримали вказівку готуватися до можливого обов'язкового виїзду.

Високопоставлені саудівські дипломати раніше зверталися до Вашингтона з проханням розглянути таке рішення на тлі почастішання атак.

Ескалація в регіоні

Після перших авіаударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран відповів ракетними ударами й атаками безпілотників по низці країн регіону.

Під удари потрапляли держави Перської затоки, де розміщені американські бази або присутні сили союзників Вашингтона.

Ці події посилили напруженість на Близькому Сході та викликали побоювання серед жителів регіону через можливе розширення конфлікту.