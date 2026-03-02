Над посольством США в Кувейті здійнявся чорний дим після атак Ірану (фото)

Вранці 2 березня над будівлею американського посольства в Кувейті помітили стовп чорного диму після серії атак з боку Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Читайте також: США та Ізраїль планували атакувати Іран на тиждень раніше: Axios дізналося, що завадило
За словами кореспондентів, дим було видно після серії атак, які Іран здійснив у багатому на нафту регіоні Перської затоки в суботу. Перед цим у місті лунали сирени повітряної тривоги.
Посольство США в Кувейті не оголосило про обстріл, але опублікувало попередження про безпеку, закликаючи людей триматися подалі.
"Існує постійна загроза ракетних атак та атак безпілотників над Кувейтом. Не приходьте до посольства", - йдеться у заяві.
Міністерство внутрішніх справ Кувейту заявило, що на світанку перехопило невизначену кількість безпілотників, спрямованих на цю невелику, багату на нафту країну.
Офіційно про пряме влучання по дипломатичній установі не повідомлялося.
Нагадаємо, 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль оголосили про початок масштабної воєнної операції проти Ірану, здійснивши сотні ударів по стратегічних цілях на території країни.
Під час однієї з атак, спрямованої на резиденцію в Тегерані, було вбито верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, а також низку високопоставлених командирів Корпусу вартових Ісламської революції.
У відповідь Тегеран розпочав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю, а також по американських військових об’єктах і територіях держав-союзників США на Близькому Сході, зокрема Катару, Бахрейну, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів.