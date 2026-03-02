Над посольством США в Кувейті здійнявся чорний дим після атак Ірану (фото)

За словами кореспондентів, дим було видно після серії атак, які Іран здійснив у багатому на нафту регіоні Перської затоки в суботу. Перед цим у місті лунали сирени повітряної тривоги.

Посольство США в Кувейті не оголосило про обстріл, але опублікувало попередження про безпеку, закликаючи людей триматися подалі.

"Існує постійна загроза ракетних атак та атак безпілотників над Кувейтом. Не приходьте до посольства", - йдеться у заяві.

Міністерство внутрішніх справ Кувейту заявило, що на світанку перехопило невизначену кількість безпілотників, спрямованих на цю невелику, багату на нафту країну.

Офіційно про пряме влучання по дипломатичній установі не повідомлялося.