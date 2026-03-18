США дали срочное указание своим посольствам по всему миру, - The Washington Post

10:15 18.03.2026 Ср
США готовятся к новым угрозам?
Ірина Глухова
США дали срочное указание своим посольствам по всему миру, - The Washington Post Фото: США приказывают посольствам пересмотреть меры безопасности после ударов по Ирану (Getty Images)

Госдепартамент США приказал дипломатическим миссиям по всему миру срочно провести оценку безопасности после ударов Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В документе содержится указание "всем посольствам мира" созвать чрезвычайные комиссии для выявления угроз и пересмотра планов действий.

Причиной является "длительная и меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке и потенциальные последствия".

Документ подписал государственный секретарь США Марко Рубио, а сам приказ поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса.

Как отмечает издание, ранее подобные указания получали только дипломатические миссии на Ближнем Востоке.

В то же время нынешнее распоряжение стало первым случаем, когда проверку безопасности приказали провести всем представительствам США в мире на фоне войны в Иране.

В Госдепартаменте отказались от подробных комментариев, отметив, что обнародование внутренних коммуникаций является ненадлежащим.

Впрочем, там отметили, что заседание EAC является стандартной частью протоколов управления рисками и подготовки.

Атаки на посольства США

С начала американо-израильской военной операции 28 февраля несколько дипломатических миссий США подверглись атакам со стороны Ирана и его союзников.

В частности, в Саудовской Аравии здание посольства в Эр-Рияде было частично повреждено после удара беспилотника.

Тогда Госдеп распорядился о выезде части сотрудников американской дипломатической миссии из страны.

Также над зданием американского посольства в Кувейте заметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.

В Багдаде в ночь на 18 марта посольство США стало целью иранской атаки с применением дронов и ракет.

Также в Израиле неразорвавшаяся боевая часть ракеты попала в жилой дом, где проживали американские дипломаты.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО