Держдеп США закликав своїх громадян покинути понад десяток країн Близького Сходу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост помічниці держсекретаря Мори Намдар у соцмережі Х.

Зазначимо, що такий пост з'явився на тлі шквалу іранських ударів по країнами Близького Сходу. Багато з атак були спрямовані проти американських об'єктів, у відповідь на операції США та Ірану. Тим часом багато хто з вищевказаних країн закликали американців залишатися вдома.

До списку держав Близького Сходу, які слід покинути, потрапили: Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Західний берег і Сектор Газа, Йорданія, Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Сирія, Об'єднані арабські емірати (ОАЕ) та Ємен .

У публікації представниці Держдепу з консульських питань міститься заклик до американців покинути понад десяток країн, "використовуючи доступні комерційні рейси".

Що відбувається на Близькому Сході

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, внаслідок чого ліквідували верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та інших високопосадовців.

Також були заяви, що мета операції - стримування ядерних амбіцій Ірану та знищення ракетного арсеналу країни.

До слова, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "ще не починав бити сильно" по Ірану. За його словами, велика хвиля настане вже незабаром.

Само собою, у відповідь на все це Іран теж завдає ударів. Так, 1 березня Тегеран атакував балістикою військові бази в Іраку та Йорданії, де були німецькі солдати. Крім того, Іран запустив ракети по британських військових базах на Кіпрі.

Додамо, що відбуваються також і інші атаки, зокрема є факти ударів і по цивільних об'єктах.