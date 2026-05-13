Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ

Головне: Масштаб атаки: РФ випустила рекордні майже 900 дронів по 19 областях, є загиблі та поранені.

РФ випустила рекордні майже 900 дронів по 19 областях, є загиблі та поранені. Атака на Закарпаття: Регіон зазнав найсильнішого удару за весь час війни, довелося вперше закривати пункти пропуску на кордоні.

Регіон зазнав найсильнішого удару за весь час війни, довелося вперше закривати пункти пропуску на кордоні. Удари по залізниці: Зафіксовано понад 20 влучань по об'єктах інфраструктури та рухомому складу.

Зафіксовано понад 20 влучань по об'єктах інфраструктури та рухомому складу. Ракетна загроза: ГУР попереджає, що після виснаження ППО безпілотниками, РФ може завдати масованого удару ракетами.

Скільки дронів вже запустила РФ

За даними Повітряних сил, з 08:00 по 18:30 ворог запустив 753 ударних дронів та дронів-імітаторів. Ще 139 дронів - було запущено вночі. Тож загальна кількість вже застосованих дронів сягає 892, але атака досі триває, зауважують в Повітряних силах.

Станом на 18.30 українська ППО збила або подавила 710 ворожих дронів. Однак 27 дронів все ж влучили по різних об'єктах країни. Ще на 26 локаціях впали збиті дрони або їх уламки.

"Особливість атаки - противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних дронів в бік України", - розповіли в Повітряних силах.

Які регіони були під ударом

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні були влучання у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. Шестеро людей загинуло.

Крім того, надвечір фіксувалася активність бортів МіГ-31К та, ймовірно, пуски "Кинджалів" в бік аеродрому в Старокостянтинові.

Найбільша атака на Закарпаття

Сьогодні була наймасованіша атака на Закарпаття з початку повномасштабного вторгнення, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, вибухи пролунали в кількох громадах області.

Як розповів РБК-Україна речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, через ворожу атаку на Закарпатті тимчасово (близько години) закривали пункти пропуску на кордоні, зокрема зі Словаччиною. Це перший випадок, коли такі заходи безпеки вживалися в межах Закарпатської області.

На удари по Закарпаттю вперше відреагувала Угорщина. Уряд нового прем'єра Петера Мадяра засудив атаку та викликав "на килим" в МЗС російського посла.

Удари по залізниці

Під прицілом ворога опинилися сьогодні і об'єкти "Укрзалізниці". Як повідомив журналістам радник президента Дмитро Литвин, за добу було вже щонайменше 23 "прильоти" по об'єктах залізничної інфраструктури.

Ударами було пошкоджено 3 локомотиви, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости.

Атака може тривати ще довго

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов прогнозує, що ворожа атака триватиме до обіду завтрашнього дня. Ворог, на його думку, намагається виснажити українську ППО.

Головне управління розвідки попереджало, що після масованих хвиль дронів ворог може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

"Цілі москви - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", - зазначили в ГУР.

Тим часом моніторингові пабліки повідомляють про високу ймовірність комбінованої атаки. Днями фіксувалася активність бортів Ту-95мс та Ту-160, а також відбувалися перельоти для доставки крилатих ракет на аеродром "Енгельс".

Крім того, моніторингові пабліки попереджають, що балістична загроза вночі буде на високому рівні.