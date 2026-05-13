Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття

20:22 13.05.2026 Ср
Посол Росії має прибути "на килим" зранку у четвер
Валерій Ульяненко
Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття Фото: міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан (Getty Images)
МЗС Угорщини вперше викликало російського посла через повітряну атаку РФ на Закарпаття. Він має прибути "на килим" до міністерства вранці у четвер, 14 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.

Угорський прем’єр Петер Мадяр зробив заяву на першому засіданні нового уряду Угорщини. На ньому обговорювалась російська масована атака на Україну, у тому числі на Закарпатську область.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", - наголосив Мадяр.

Він повідомив, що глава угорського МЗС Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч у четвер, 14 травня, об 11:30 через удар безпілотниками по Закарпаттю.

Попередній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто жодного разу не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття.

Реакція президента України

Президент України наголосив на важливому меседжі Мадяра щодо засудження російської атаки на Україну.

"Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом. Атака триває. Здійснено запуск перших ракет", - наголосив президент.

Атака на Закарпаття

За даними місцевої влади, атака 13 травня стала однією з наймасштабніших для регіону за весь час повномасштабної війни. Повідомляється про влучання в об'єкт промисловості та трансформатор на залізничній станції.

Голова ОВА Мирослав Білецький через загрозу повторних ударів закликав жителів Закарпаття перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, сьогодні Словаччина вперше закривала кордон з Україною через загрозу масштабного обстрілу Ужгорода та Закарпатської області. Це тривало близького години і зараз пропуск здійснюється в штатному режимі.

Крім того, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що атака по Україні триватиме до обіду завтрашнього дня. Він попередив, що ворог здійснить вночі пуск ракет, після чого послідує чергова хвиля дронів-камікадзе.

