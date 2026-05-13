Дрон вторгся в повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Україну
Під час масованої атаки РФ по Україні безпілотник перетнув державний кордон республіки Молдова, після чого його рух фіксували в кількох районах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони Республіки Молдова.
Безпілотник увійшов у повітряний простір Молдови
За даними Міноборони Молдови, 13 травня близько 16:00 безпілотник перетнув кордон країни з боку українського міста Могилів-Подільський у напрямку села Саука Окницького району. Інформацію надала Служба повітряних операцій Національної армії.
Через кілька хвилин, о 16:05, місцеві жителі помітили дрон над Бєльцями. За інформацією відомства, апарат продовжував рух у бік Унгенського району.
Повітряний простір тимчасово закривали
У міністерстві повідомили, що о 16:19 безпілотник був знову зафіксований системами спостереження за повітряним простором, наданими Національною армією.
Уже о 16:23 апарат помітили в районі Карпінен Хинчештського району, звідки він продовжив рух на південь країни.
На тлі ситуації влада тимчасово закривала повітряний простір у північній і центральній частинах Молдови. Пізніше обмеження було знято.
Дрон зникав і знову з'являвся на радарах
Згідно з оновленими даними Міноборони, спостереження за траєкторією безпілотника тривало до 16:26. У цей момент апарат зник із радарів неподалік від Мінгіра Хинчештського району.
Пізніше дрон знову з'явився в зоні спостереження. О 16:55 його зафіксували в районі Колибаш Кагульського району, а за кілька хвилин він пролетів біля Прутської ущелини. Після цього безпілотник зник із радарів у районі Джурджулешт.
У Міноборони Молдови закликали жителів дотримуватися заходів безпеки і звертатися за номером 112 у разі виявлення підозрілих об'єктів у повітрі.
