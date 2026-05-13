Росія знову била по залізниці: у Зеленського розкрили наслідки понад 20 влучань

19:10 13.05.2026 Ср
2 хв
Серед пасажирів загиблих та постраждалих немає
aimg Валерій Ульяненко
Росія знову била по залізниці: у Зеленського розкрили наслідки понад 20 влучань Фото: російський удар по потягу (t.me/dsns_telegram)
В середу, 13 травня, під час масованої ворожої атаки по Україні зафіксовано 23 влучання в об'єкти залізниці. Є загиблі і постраждалі серед залізничників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента України Дмитро Литвин розповів журналістам.

Він зазначив, що загибелі чи травмувань пасажирів не допущено - поїзди вчасно зупинялися, пасажирів евакуювали.

Працівників залізниці, які перебували на робочих місцях, вдалось завчасно відвести від ударів в укриття. При прямуванні до укриття легку травму (забій) отримала одна співробітниця.

У Здолбунові під час атаки на місто серед цивільних загинули двоє залізничників, які перебували поза робочими місцями. Ще один отримав поранення.

Загалом ворожими ударами було пошкоджено три локомотива, сім вагонів приміського сполучення, вісім вантажних вагонів, п'ять тягових підстанцій, п'ять депо, два мости.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що країна-агресорка розпочала тривалу серію ударів по критичній інфраструктурі, енергооб'єктах та будівлях органів влади.

Розвідники наголосили, що ця атака є складною за структурою і передбачає кілька послідовних хвиль - окупанти планують задіяти не лише безпілотники, а й ракети.

Тактика ворога спрямована на виснаження української ППО та заподіяння максимальних руйнувань об'єктам життєзабезпечення.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня атака по Україні не є випадковою. Він пояснив, що глава Кремля хоче таким чином затьмарити візит президента США Дональда Трампа у Китай.

Крім того, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив, що атака по Україні триватиме до обіду четверга, 14 травня. За його словами, росіяни вночі здійснять пуск ракет, після чого послідує чергова хвиля дронів-камікадзе.

Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес