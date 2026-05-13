Росія знову била по залізниці: у Зеленського розкрили наслідки понад 20 влучань

В середу, 13 травня, під час масованої ворожої атаки по Україні зафіксовано 23 влучання в об'єкти залізниці. Є загиблі і постраждалі серед залізничників.

Як повідомляє РБК-Україна , про це радник президента України Дмитро Литвин розповів журналістам.

Він зазначив, що загибелі чи травмувань пасажирів не допущено - поїзди вчасно зупинялися, пасажирів евакуювали.

Працівників залізниці, які перебували на робочих місцях, вдалось завчасно відвести від ударів в укриття. При прямуванні до укриття легку травму (забій) отримала одна співробітниця.

У Здолбунові під час атаки на місто серед цивільних загинули двоє залізничників, які перебували поза робочими місцями. Ще один отримав поранення.

Загалом ворожими ударами було пошкоджено три локомотива, сім вагонів приміського сполучення, вісім вантажних вагонів, п'ять тягових підстанцій, п'ять депо, два мости.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що країна-агресорка розпочала тривалу серію ударів по критичній інфраструктурі, енергооб'єктах та будівлях органів влади.

Розвідники наголосили, що ця атака є складною за структурою і передбачає кілька послідовних хвиль - окупанти планують задіяти не лише безпілотники, а й ракети.

Тактика ворога спрямована на виснаження української ППО та заподіяння максимальних руйнувань об'єктам життєзабезпечення.