Соперник Усика провалил допинг-тест перед боем

Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе, попался на применении запрещенных препаратов. Об этом в Twitter сообщил один из промоутеров украинца Эдди Хирн.

"С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", - написал он.

В комментарии ESPN Хирн добавил, что уже ведет переговоры с тремя-четырьмя боксерами. Также сообщается, что тест Спонга показал наличие в организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин.

Отметим, Усик завершил подготовку к поединку и прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. На поединок почти не осталось билетов в свободном доступе.

Напомним, изначально Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе против 38-летнего француза камерунского происхождения Карлоса Такама 25 мая, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца.

Поединок перенесли на осень, но камерунец сменил промоутера, который решил двигать его карьеру в другом направлении.

Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались американец Брайант Дженингс и россиянин Андрей Федосов.