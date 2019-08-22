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Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет российский боксер

Новости » Спорт    22.08.2019 - 11:01
Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет российский боксер
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Стороны накануне достигли соглашения о бое

Соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжелой категории станет российский боксер Андрей Федосов. Об этом сообщает boxingscene.com.

Команды боксеров накануне достигли соглашения о бое. Поединок запланирован на 12 октября в Чикаго.

Отметим, Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец боксировал с Андреем Князевым и Муратом Гассиевым.

Усик проведет поединок после длительного перерыва: его дебют в супертяжелом весе изначально планировался на май, но был перенесен на осень, поскольку Александр получил травму в ходе тренировочных сборов.

Изначально соперником Усика должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам, но он подписал контракт с новой промоутерской компанией и не сможет выйти в ринг против украинского.

Напомним, ранее Александр Усик назначен обязательным претендентом на бой в супертяжелом весе с победителем реванша между мексикано-американским боксером Энди Руисом-младшим и британцем Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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