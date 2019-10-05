Усик завершил подготовку к дебютному бою в супертяжах

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинец проведет следующий бой 12 октября против голландца Тайрона Спонга

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик завершил подготовку к своему следующему бою. Об этом украинский боксер сообщил в своем Instagram.

12 октября Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою против голландца Тайрона Спонга.

"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был, как всегда, не легкий и трудолюбивый лагерь", - написал украинец.

Напомним, промоутер украинца Эдди Хирн заявил, Александр Усик после поединка с голландцем будет боксировать за титулы.

На данный момент украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.

Тайрон Спонг остается непобежденным боксером, который выиграл все 13 поединков на профессиональном уровне (12 - нокаутом).

Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, победив нокаутом Тони Беллью и защитив все свои титулы в тяжелом весе. Однако украинец остался без чемпионских поясов, потому перешел в супертяжелый вес.