Суперник Усика напередодні бою провалив допінг-тест

Голландець Тайрон Спонг, який повинен був стати першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, попався на застосуванні заборонених препаратів. Про це в Twitter повідомив один з промоутерів українця Едді Хірн.

"З нами зв'язався VADA і повідомило, що результати допінг-проби Тайрона Спонга погані. Вони відправлені в атлетичну комісію штату Іллінойс. Додаткова інформація буде опублікована пізніше. У нас є запасні суперники", - написав він.

Зазначимо, Усик вже завершив підготовку і прибув у Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі, який запланований на 12 жовтня. На поєдинок майже не залишилося квитків у вільному доступі.

Нагадаємо, спочатку Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі проти 38-річного француза камерунського походження Карлоса Такама 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця.

Поєдинок перенесли на осінь, але камерунець змінив промоутера, який вирішив рухати його кар'єру в іншому напрямку.

Серед потенційних претендентів на поєдинок з Олександром також називалися американець Брайант Дженінгс і росіянин Андрій Федосов.