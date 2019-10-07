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Усик прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе

Новости » Спорт    07.10.2019 - 10:54
Усик прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе
Фото: команда Усика в Чикаго (instagram.com/klimasmanagement)

Поединок состоится 12 октября

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прибыл в Чикаго (США) на дебютный бой в супертяжелом весе против небитого голландца Тайрона Спонга. Об этом в Instagram сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

Несколько дней назад Усик завершил подготовку к поединку, который состоится 12 октября на арене Wintrust. На бой почти не осталось билетов в свободном доступе.

Данный бой будет промежуточным - на кону не будет чемпионских поясов. Отметим, что Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне, 12 из которых - нокаутом.

Напомним, промоутер украинца Эдди Хирн заявил, Александр Усик после поединка с голландцем будет боксировать за титулы.

На данный момент украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.

Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, победив нокаутом Тони Беллью и защитив все свои титулы в тяжелом весе. Однако украинец остался без чемпионских поясов, потому перешел в супертяжелый вес.

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