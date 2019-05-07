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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен

Новости » Спорт    07.05.2019 - 23:43
Дебют Усика в супертяжелом весе отложен
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Бой 25 мая не состоится

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик травмировался перед боем против камерунца Карлоса Такамы. Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк на странице в Instagram.

"К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления", - написал он и уточнил, что новая дата дебютного боя Усика в супертяжелом весе будет объявлена ближайшее время.

Отметим, первый бой украинца в супертяжах должен быть пройти 25 мая в американском Оксон-Хилле штата Мэриленд.

В последнем бою Александр Усик защитил все свои титулы в крузервейте, победив нокаутом Тони Беллью. 

Напомним, Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.

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