Стал известен соперник Усика в первом бою в супертяжах

Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Усик проведет бой против Тайрона Спонга

Украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Тайрона Спонга. Об этом в Twitter сообщил его промоутер Эдди Хирн.

По словам Хирна, бой Усика и Спонга состоится 12 октября на Wintrust Arena в американском Чикаго. Он также добавил, что прямой эфир будет транслировать стримминговая компания DAZN.

Напомним, о том, что голландский боксер Тайрон Спонг стал претендентом на бой с Усиком в его первом поединке в супертяжелой весовой категории, стало известно в конце августа. По данным инсайдера The Athletic Майка Коппингера, также в качестве возможных соперников рассматривались американец Брайант Дженнингс и россиянин Андрей Федосов.

До этого стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) сохранила за Усиком статус обязательного претендента на пояс в супертяжелом весе. В частности, после месяца рассмотрения была отклонена апелляция британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, который был недоволен предоставлением украинцу статуса претендента.