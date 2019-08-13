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Бой Усика с Такама оказался под угрозой срыва

Новости » Спорт    13.08.2019 - 11:55
Бой Усика с Такама оказался под угрозой срыва
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Для дебюта в супертяжелом дивизионе украинец может получить другого соперника

Боксерский поединок украинца Александра Усика против Карлоса Такама, который ожидался в октябре, оказался под угрозой срыва после того, как камерунский боксер подписал контракт с новой промоутерской компанией. Об этом сообщает ESPN.

"После подписания Такама контракта со Star Boxing остается понятным, что скорее всего этот бой Усику понадобится новый соперник", - говорится в сообщении.

Таким образом, Усика может получить другого соперника в дебютном поединке в супертяжелом дивизионе.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе против Такама 25 мая, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца.

Также Александр стал обязательным претендентом на чемпионский бой с победителем реванша между Джошуа и Энди Руисом в супертяжелом весе, который должен состояться до конца 2019 года.

Джошуа и Руис договорились о дате и месте реванша Усик готов начать тренироваться для дебюта в супертяжах
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