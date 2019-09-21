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На дебютный бой Усика в супертяжелом весе распроданы почти все билеты

Новости » Спорт    21.09.2019 - 11:22
На дебютный бой Усика в супертяжелом весе распроданы почти все билеты
Фото: Усик - Спонг (twitter.com/EddieHearn)

Поединок вызвал ажиотаж среди болельщиков

На поединок украинца Александра Усика и нидерландца Тайрона Спонга, который состоится 12 октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena, продано более шести тысяч билетов. Об этом сообщает Boxing Scene.

До дебютного боя бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе остается еще три недели, однако в продаже оставалось всего лишь 600 билетов.

Данный бой будет промежуточным - на кону не будет чемпионских поясов. Отметим, что Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне, 12 из которых - нокаутом.

Напомним, изначально Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе против 38-летнего француза камерунского происхождения Карлоса Такама 25 мая, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца.

Поединок перенесли на осень, но камерунец сменил промоутера, который решил двигать его карьеру в другом направлении.

В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на бой в супертяжелом весе с победителем реванша между мексикано-американским боксером Энди Руисом-младшим и британцем Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Стал известен соперник Усика в первом бою в супертяжах Усик проведет дебютный бой в супертяжах 12 октября
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