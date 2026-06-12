Росія набудувала нові пускові для "Шахедів" прямо під Білоруссю: ЗМІ показали фото

Росія нарощує використання маршрутів уздовж кордону з Білоруссю для атак дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Радіо Свобода".

Нові пускові майданчики біля кордонів Білорусі

Росія розгорнула щонайменше п'ять нових об'єктів, призначених для запуску ударних безпілотників поблизу білоруського напрямку.

За даними аналізу супутникових знімків і відкритих джерел, їх зафіксували в Брянській, Орловській і Смоленській областях.

Частина комплексів розташована всього за кілька десятків кілометрів від кордону з Білоруссю.

Один із найбільших об'єктів у районі села Цимбулово в Орловській області в російських джерелах описувався як один із наймасштабніших дрон-центрів у світі.

Маршрути атак і роль Білорусі

Українські військові зазначають, що значна частина російських безпілотників під час масованих ударів проходить через територію Білорусі або рухається вздовж лінії кордону.

У Повітряних силах ЗСУ підкреслюють, що це ускладнює роботу української ППО. У самій Білорусі фіксують регулярні порушення повітряного простору: за офіційними даними, такі випадки відбуваються практично щодня, а за окремі періоди йдеться про сотні інцидентів.

Дані моніторингу та оцінки експертів

За інформацією українських військових та OSINT-дослідників, мережа російських пускових і допоміжних об'єктів почала активно розширюватися з 2024 року.

Експерти зазначають, що розміщення комплексів поблизу Білорусі дає змогу скорочувати час підльоту дронів і змінювати траєкторії ударів у бік Києва та західних регіонів України.

Військовий аналітик Анатолій Храпчинський вважає, що така конфігурація інфраструктури дає Росії додаткові тактичні переваги під час атак.

Зростання інфраструктури та нові об'єкти

Серед виявлених об'єктів - аеродроми і спеціалізовані комплекси, включно з майданчиками в Брянській і Смоленській областях, а також великі зони зберігання і запуску БПЛА в Орловській області.

За оцінками аналітиків, деякі з них здатні одночасно розміщувати сотні дронів і продовжують розширюватися. Частина майданчиків використовується для регулярних запусків ударних безпілотників по Україні.

Позиція України

Українська сторона наголошує, що фіксує використання прикордонних маршрутів для атак, однак не прагне до розширення конфлікту на територію Білорусі.

За словами представників ЗСУ, Росія дедалі частіше застосовує тактику руху дронів уздовж кордону, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони України та ускладнює їхнє перехоплення.