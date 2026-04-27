Від заморозків до +23: синоптик назвав дату, коли в Україні нарешті потепліє

17:50 27.04.2026 Пн
5 хв
Холодний квітень не здає позиції, але потепління вже майорить на горизонті
aimg Ірина Костенко
Потеплінню в Україні - бути (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після дощів і штормових поривів вітру в Україну повертаються заморозки. Проте холод не вічний - синоптики вже бачать тендеції до покращення ситуації та потепління.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • Найближчі три доби: в Україні переважатиме холодна повітряна маса, тож вночі ймовірні заморозки, а вдень - лише +6...+11°С.
  • Опади та вітер: 28-30 квітня місцями можуть бути невеликі дощі, штормові пориви вітру можливі найближчої ночі на сході та північному сході країни.
  • Початок травня: погода очікується переважно без істотних опадів, а денна температура повітря почне поступово зростати (2 травня на Закарпатті - до +19°С).
  • Орієнтовне потепління: виходячи з наявного на зараз консультативного прогноза, у період з 3 по 7 травня ймовірне підвищення денної температури до +17...+23°С.
  • Загальний прогноз: середня місячна температура у травні може бути на рівні 12-15°С (що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму).

Що буде впливати на погоду найближчими днями

– Якщо дивитись на синоптичну ситуацію на найближчі три доби, то в нас ще буде переважати холодна повітряна маса над Україною, яка зумовить і відповідну погоду.

А температура залежатиме здебільшого від хмарності та прояснень.

Вночі, на жаль, ще зберігається загроза заморозків. Холодними передбачаємо і дні (лише на півдні вони будуть трішки теплішими).

Чи багато буде опадів в Україні

– У полі високого тиску біля земної поверхні переважатиме погода без опадів.

Проте за рахунок особливостей циркуляції повітряних мас на висотах, вдень 28 квітня - у північних областях і на північному сході країни, 29 квітня - у більшості областей, протягом доби 30 квітня - на крайньому півдні країни місцями очікуємо на невеликий дощ.

В цілому у наступні три доби істотних змін як таких не відбуватиметься. Буде така, більш стійка погода. Але подекуди - з ось такими опадами невеликими.

Що буде з вітром найближчим часом

– Повітряні потоки в нас будуть переважно з північно-західного напрямку.

Завтра (28 квітня, - Ред.) - в межах 7-12 метрів за секунду.

А починаючи з 29-30 квітня - в межах 5-10 метрів за секунду.

Проте найближчої ночі на сході та північному сході країни ми подекуди ще очікуємо пориви в межах 15-20 метрів за секунду.

Де в Україні буде найбільше тепла

– Щодо температурних значень, як я вже говорив, вночі в Україні - крім узбережжя морів та Криму - ми очікуємо в повітрі заморозки 0-3 градуси.

Від заморозків до +23: синоптик назвав дату, коли в Україні нарешті потеплієЗаморозки в Україні вночі 28, 29 та 30 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Проте денні максимуми сягатимуть +6...+11°С у більшості областей. А на півдні країни - до +15°С.

Це в нас - найближчі три доби. До кінця квітня, так би мовити.

Як зміниться погода на початку травня

– На початку травня ми очікуємо, що погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Навіть, так би мовити, високого атмосферного тиску.

Виходить, що в нас переважатиме погода без істотних опадів.

Лише у Криму - там буде такий, невеликий дощ. 2 травня - він буде більш такий локальний.

Вітер ми не можемо поки що спрогнозувати. Оскільки це - таке, дуже мінливе явище метеорологічне. Тому ми його можемо прогнозувати лише на три доби.

А щодо опадів, то в більшості областей переважно залишатиметься погода без опадів. Лише на півдні та південному сході країни - трішки дощитиме.

Від заморозків до +23: синоптик назвав дату, коли в Україні нарешті потеплієЯка погода може бути в Україні 2 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Щодо температури, то вночі в нас вже буде в межах 1-7 градусів тепла.

Проте в більшості областей ще зберігатимуться заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С.

Денні максимуми натомість підніматимуться.

В принципі, ситуація буде змінюватись однаково (по різних областях України, - Ред.), але... переважно у нас південь - завжди найтепліший. Тому почне теплішати, так би мовити, з півдня.

1 травня - до 7-13 градусів тепла у південній частині, а 2 травня - в Україні (крім сходу та північного сходу) - до 10-16°С.

На Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуть +19 градусів.

Ось така у нас ситуація з погодою на цей тиждень.

Чи правда, що потім - ще більше потепління

– Якщо зараз розглядати наступні... шосту-десяту добу - йдеться про такий, більш консультативний, орієнтовний прогноз. На 3-7 травня.

Там ймовірне певне підвищення температури, впродовж цього періоду.

Вночі - від тих 1-7 градусів тепла на початку травня (про які я казав), вже до 5-11°С.

А денні максимуми - від 12-18 градусів підніматимуться до 17-23°С.

Саме от у період вже з 3 по 7 травня.

Чи можна сказати, що це вже буде "стабільне" тепло

– Загалом, у нас же така, динамічна ось ця оболонка атмосфери. Постійно якийсь рух відбувається і постійно щось змінюється.

Тому прямо так, заздалегідь, сказати про те, яким буде травень - з точними цифрами - ні.

Якщо ж дивитись в цілому на ті середні температури місяця, які в нас наразі є (тобто середні значення, які передбачаються), то ми очікуємо, що середня місячна температура буде в межах 12-15 градусів.

Що на 1,5 градуси нижче за норму.

Але знову ж таки, це - прямо за весь місяць беруться середньодобові значення та робиться середня місячна температура.

