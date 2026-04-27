Від заморозків до +23: синоптик назвав дату, коли в Україні нарешті потепліє
Після дощів і штормових поривів вітру в Україну повертаються заморозки. Проте холод не вічний - синоптики вже бачать тендеції до покращення ситуації та потепління.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
- Найближчі три доби: в Україні переважатиме холодна повітряна маса, тож вночі ймовірні заморозки, а вдень - лише +6...+11°С.
- Опади та вітер: 28-30 квітня місцями можуть бути невеликі дощі, штормові пориви вітру можливі найближчої ночі на сході та північному сході країни.
- Початок травня: погода очікується переважно без істотних опадів, а денна температура повітря почне поступово зростати (2 травня на Закарпатті - до +19°С).
- Орієнтовне потепління: виходячи з наявного на зараз консультативного прогноза, у період з 3 по 7 травня ймовірне підвищення денної температури до +17...+23°С.
- Загальний прогноз: середня місячна температура у травні може бути на рівні 12-15°С (що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму).
Що буде впливати на погоду найближчими днями
– Якщо дивитись на синоптичну ситуацію на найближчі три доби, то в нас ще буде переважати холодна повітряна маса над Україною, яка зумовить і відповідну погоду.
А температура залежатиме здебільшого від хмарності та прояснень.
Вночі, на жаль, ще зберігається загроза заморозків. Холодними передбачаємо і дні (лише на півдні вони будуть трішки теплішими).
Чи багато буде опадів в Україні
– У полі високого тиску біля земної поверхні переважатиме погода без опадів.
Проте за рахунок особливостей циркуляції повітряних мас на висотах, вдень 28 квітня - у північних областях і на північному сході країни, 29 квітня - у більшості областей, протягом доби 30 квітня - на крайньому півдні країни місцями очікуємо на невеликий дощ.
В цілому у наступні три доби істотних змін як таких не відбуватиметься. Буде така, більш стійка погода. Але подекуди - з ось такими опадами невеликими.
Що буде з вітром найближчим часом
– Повітряні потоки в нас будуть переважно з північно-західного напрямку.
Завтра (28 квітня, - Ред.) - в межах 7-12 метрів за секунду.
А починаючи з 29-30 квітня - в межах 5-10 метрів за секунду.
Проте найближчої ночі на сході та північному сході країни ми подекуди ще очікуємо пориви в межах 15-20 метрів за секунду.
Де в Україні буде найбільше тепла
– Щодо температурних значень, як я вже говорив, вночі в Україні - крім узбережжя морів та Криму - ми очікуємо в повітрі заморозки 0-3 градуси.
Заморозки в Україні вночі 28, 29 та 30 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Проте денні максимуми сягатимуть +6...+11°С у більшості областей. А на півдні країни - до +15°С.
Це в нас - найближчі три доби. До кінця квітня, так би мовити.
Як зміниться погода на початку травня
– На початку травня ми очікуємо, що погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Навіть, так би мовити, високого атмосферного тиску.
Виходить, що в нас переважатиме погода без істотних опадів.
Лише у Криму - там буде такий, невеликий дощ. 2 травня - він буде більш такий локальний.
Вітер ми не можемо поки що спрогнозувати. Оскільки це - таке, дуже мінливе явище метеорологічне. Тому ми його можемо прогнозувати лише на три доби.
А щодо опадів, то в більшості областей переважно залишатиметься погода без опадів. Лише на півдні та південному сході країни - трішки дощитиме.
Яка погода може бути в Україні 2 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
Щодо температури, то вночі в нас вже буде в межах 1-7 градусів тепла.
Проте в більшості областей ще зберігатимуться заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С.
Денні максимуми натомість підніматимуться.
В принципі, ситуація буде змінюватись однаково (по різних областях України, - Ред.), але... переважно у нас південь - завжди найтепліший. Тому почне теплішати, так би мовити, з півдня.
1 травня - до 7-13 градусів тепла у південній частині, а 2 травня - в Україні (крім сходу та північного сходу) - до 10-16°С.
На Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуть +19 градусів.
Ось така у нас ситуація з погодою на цей тиждень.
Чи правда, що потім - ще більше потепління
– Якщо зараз розглядати наступні... шосту-десяту добу - йдеться про такий, більш консультативний, орієнтовний прогноз. На 3-7 травня.
Там ймовірне певне підвищення температури, впродовж цього періоду.
Вночі - від тих 1-7 градусів тепла на початку травня (про які я казав), вже до 5-11°С.
А денні максимуми - від 12-18 градусів підніматимуться до 17-23°С.
Саме от у період вже з 3 по 7 травня.
Чи можна сказати, що це вже буде "стабільне" тепло
– Загалом, у нас же така, динамічна ось ця оболонка атмосфери. Постійно якийсь рух відбувається і постійно щось змінюється.
Тому прямо так, заздалегідь, сказати про те, яким буде травень - з точними цифрами - ні.
Якщо ж дивитись в цілому на ті середні температури місяця, які в нас наразі є (тобто середні значення, які передбачаються), то ми очікуємо, що середня місячна температура буде в межах 12-15 градусів.
Що на 1,5 градуси нижче за норму.
Але знову ж таки, це - прямо за весь місяць беруться середньодобові значення та робиться середня місячна температура.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зимовий "привіт" посеред квітня - де в Україні насипало снігу, а також про "деревопад" - де та якої біди наробив шквальний вітер.
Крім того, ми повідомляли, що відомо про кількість загиблих через масштабну негоду в Україні.
Читайте також, яким може бути травень в Україні в цілому.