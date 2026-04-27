ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Шторм відступає, але йдуть заморозки: яка погода буде в Україні найближчими днями

13:40 27.04.2026 Пн
3 хв
Холодна повітряна маса з північних широт не залишає шансів на теплі ночі
aimg Ірина Костенко
Погода підготувала українцям нові "сюрпризи" (фото ілюстративне: Getty Images)

Квітень не перестає випробовувати українців на міцність. Негода з небезпечним штормовим вітром, яка "накрила" більшість областей на вихідних, поступається місцем черговій порції заморозків.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чому Україну на вихідних "накрила" негода

Експерт розповіла, що днями "проходив атмосферний фронт із північного заходу".

Саме він, за її словами, "спричинив пориви вітру по всій території України".

"Від жовтого до помаранчевого рівня (небезпечності, - Ред.) сягали пориви вітру", - уточнила Птуха.

Як змінюється погода в Україні зараз

Спеціаліст повідомила, що тепер (після цього атмосферного фронту) "вже бачимо зараз прояснення".

Водночас це, за її словами, "відкрило шлях холодній повітряній масі з північних широт".

"І, відповідно, у нас тепер у найближчі ночі - знову очікуються заморозки", - пояснила синоптик.

Вона нагадала, що вже цієї ночі "вони були по всій практично території України на ґрунті".

"А у багатьох областях... західних, північних, частково - центральних і навіть південних - спостерігалися і в повітрі", - додала Птуха.

Що може бути з вітром найближчим часом

Згідно з інформацією представниці УкрГМЦ, зараз "ще зберігається конфігурація повітряних потоків так, що інтенсивний вітер сьогодні ще у нас може бути".

"Але вже, все ж таки, без таких небезпечних явищ. Поки що - тільки перший рівень", - зауважила Птуха.

Вона пояснила, що "вчора був і перший, і другий" рівні небезпечності.

на сьогодні - тільки перший рівень залишається", - повідомила фахівець.

Чого чекати від погоди найближчими днями

Виходячи з даних, опублікованих Українським гідрометеорологічним центром, завтра вдень (у вівторок, 28 квітня) температура повітря місцями може підніматися до +15°С.

В середньому ж денна температура може бути близько 10 градусів тепла.

Шторм відступає, але йдуть заморозки: яка погода буде в Україні найближчими днямиПогода по Україні 28 квітня (скриншот: meteo.gov.ua)

У середу, 29 квітня, місцями може бути більше опадів.

Хоча температура повітря в денні години ймовірно суттєво не зміниться.

Шторм відступає, але йдуть заморозки: яка погода буде в Україні найближчими днямиПогода по Україні 29 квітня (скриншот: meteo.gov.ua)

Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці може бути схожою на попередню.

Шторм відступає, але йдуть заморозки: яка погода буде в Україні найближчими днямиГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Хоча надалі ймовірні чергові температурні "гойдалки" - від пониження нічних температур до поступового потепління і вночі, і вдень.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна, чи можна вважати погоду цього квітня "аномальною".

Крім того, ми пояснювали, як "стрибки" погоди на початку квітня могли вплинути на врожай деяких рослин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Аналітика
