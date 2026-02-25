Снарядна ініціатива від Чехії: на скільки боєприпасів вже зібрали гроші на цей рік

Чехія попри зміну влади в країні продовжує виконання снарядної ініціативи для Києва. Наразі з початку 2026 року вдалося зібрати гроші на 880 тисяч снарядів для Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , яку зробив на брифінгу в Чехії 25 лютого радник з національної безпеки Гінек Кмонічек.

Під час відкритих слухань в Сенаті Чехії Кмонічек сказав, що загалом з початку 2026 року вже є гроші на 880 тисяч одиниць боєприпасів. При цьому, за його словами, у 2025 році снарядна ініціатива передала Україні 48% від загального обсягу постачання великокаліберних снарядів та 52% 155-мм снарядів.

"Ми активно шукаємо додаткових спонсорів та донорів, щоб досягти загальної суми від 2,5 до 5 мільярдів крон", - сказав він.

Кмонічек додав, що зараз в Укарїни є великий запит на боєприпаси великого калібру, які мають дальність у понад 30 кілометрів. За даними чеського уряду, армія України використовує на день від 3000 до 8000 таких боєприпасів.

Снарядна ініціатива Чехії

Чеська ініціатива щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України була запущена у лютому 2024 року. Загалом з моменту відкриття проєкту за весь цей час ЗСУ отримали понад 4 мільйони снарядів різних калібрів. Їх придбали за міжнародні кошти.

Наприклад, тільки протягом 2025 року Чехія передала українським військам 1,8 млн великокаліберних боєприпасів. При цьому планувалося передати в кращому випадку 1,5 мільйона.