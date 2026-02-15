Чи продовжувати "снарядну ініціативу" для України: чехи винесли свій вердикт

Більшість громадян Чехії виступають за подальшу підтримку артилерійської ініціативи, яка забезпечує постачання боєприпасів для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування агентства Kantar CZ, оприлюднені виданням Ceskenoviny .

Суспільна підтримка та портрет прихильників

Згідно з дослідженням, проведеним у січні 2026 року, 62% чехів схвалюють подальшу реалізацію "снарядної програми". Проти виступають 35% опитаних, а ще 3% не визначилися з позицією.

"Чоловіки, студенти університетів, а також значно більше виборців опозиційних партій погодилися б з цим, майже на 100% погоджуються", - зазначив аналітик Kantar CZ Павел Раноха, наголосивши, що підтримка ініціативи має чіткий соціальний та політичний профіль.

Позиція уряду та роль ініціативи

Попри високий рівень суспільної підтримки, нова урядова коаліція на чолі з Андреєм Бабішем вирішила змінити формат участі Праги.

Чехія більше не вноситиме власні кошти в закупівлі, проте залишить за собою роль логістичного та організаційного хабу.

Наразі ця програма є ключовим джерелом вогневої підтримки ЗСУ.

"Ініціатива забезпечує половину поставок великокаліберних боєприпасів для української армії", - зазначив президент Чехії Петр Павел.