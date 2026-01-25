"Це закрите питання": Бабіш остаточно відкинув передачу Україні літаків L-159
Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш поставив крапку в дискусіях щодо можливого постачання Україні легких бойових літаків L-159, заявивши, що Київ їх не отримає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes.
"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання", - цитує Бабіша видання.
Глава чеського уряду також різко розкритикував начальника Генерального штабу армії Чехії Карела Ржегку, який раніше публічно підтримав ідею передачі цих літаків Україні.
"Карелу Ржегці було б краще промовчати", - заявив Бабіш.
За його словами, позиція генерала суперечить заявам міністра оборони Яроміра Зуни, який наголошував на необхідності збереження літаків для потреб чеської армії.
"Він повинен визначитися зі своєю позицією, він має знати, до кого належить. Я не розумію, чому пан Ржегка виступає проти свого міністра - це ненормально", - зазначив прем’єр.
Бабіш назвав дискусії навколо можливого постачання L-159 Україні штучною проблемою та відкинув будь-які подальші обговорення продажу або передачі цих літаків.
Чеські літаки L-159 і Україна
Про можливу передачу навчально-бойових винищувачів L-159 Україні раніше заявляв президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва. Він наголошував, що такі літаки могли б бути ефективними для боротьби з безпілотниками.
Втім, уряд Чехії цю ідею не підтримав. Андрій Бабіш неодноразово заявляв, що Прага не планує ані продавати, ані передавати Україні літаки L-159 безкоштовно.
Водночас начальник Генштабу Карел Ржегка наполягав, що передача чотирьох літаків не зашкодить обороноздатності країни, і рекомендував уряду подарувати їх Україні.