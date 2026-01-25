"Це закрите питання": Бабіш остаточно відкинув передачу Україні літаків L-159

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш поставив крапку в дискусіях щодо можливого постачання Україні легких бойових літаків L-159, заявивши, що Київ їх не отримає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes .

"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання", - цитує Бабіша видання.

Глава чеського уряду також різко розкритикував начальника Генерального штабу армії Чехії Карела Ржегку, який раніше публічно підтримав ідею передачі цих літаків Україні.

"Карелу Ржегці було б краще промовчати", - заявив Бабіш.

За його словами, позиція генерала суперечить заявам міністра оборони Яроміра Зуни, який наголошував на необхідності збереження літаків для потреб чеської армії.

"Він повинен визначитися зі своєю позицією, він має знати, до кого належить. Я не розумію, чому пан Ржегка виступає проти свого міністра - це ненормально", - зазначив прем’єр.

Бабіш назвав дискусії навколо можливого постачання L-159 Україні штучною проблемою та відкинув будь-які подальші обговорення продажу або передачі цих літаків.