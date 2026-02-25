Снарядная инициатива от Чехии: на сколько боеприпасов уже собрали деньги на этот год
Чехия несмотря на смену власти в стране продолжает выполнение снарядной инициативы для Киева. Сейчас с начала 2026 года удалось собрать деньги на 880 тысяч снарядов для Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал на брифинге в Чехии 25 февраля советник по национальной безопасности Гинек Кмоничек.
Во время открытых слушаний в Сенате Чехии Кмоничек сказал, что в целом с начала 2026 года уже есть деньги на 880 тысяч единиц боеприпасов. При этом, по его словам, в 2025 году снарядная инициатива передала Украине 48% от общего объема поставок крупнокалиберных снарядов и 52% 155-мм снарядов.
"Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров, чтобы достичь общей суммы от 2,5 до 5 миллиардов крон", - сказал он.
Кмоничек добавил, что сейчас в Укарине есть большой запрос на боеприпасы большого калибра, которые имеют дальность более 30 километров. По данным чешского правительства, армия Украины использует в день от 3000 до 8000 таких боеприпасов.
Снарядная инициатива Чехии
Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины была запущена в феврале 2024 года. Всего с момента открытия проекта за все это время ВСУ получили более 4 миллионов снарядов различных калибров. Их приобрели за международные средства.
Например, только в течение 2025 года Чехия передала украинским войскам 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов. При этом планировалось передать в лучшем случае 1,5 миллиона.
А Бабиш против
Однако продолжение инициативы оказалось под угрозой из-за смены политического курса в Праге. В частности, премьер-министр Андрей Бабиш сначала пытался вообще остановить эту инициативу.
Однако он столкнулся с очень сильным сопротивлением как со стороны общества, так и со стороны президента Чехии Петра Павела. Поэтому от первоначального плана Бабишу пришлось отказаться, однако все равно он подложил неприятность, поскольку окончательно отверг возможность дальнейшего прямого финансирования закупок из бюджета Чехии.
Глава МИД Чехии Петр Мацинка во время визита в Украину в начале января подтвердил, что Чехия планирует продлить действие "снарядной инициативы". По его словам, в целом для Украины ничего не должно измениться.