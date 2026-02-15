ua en ru
Британський завод снарядів для України буксує вже півроку: що сталося

Неділя 15 лютого 2026 20:45
UA EN RU
Британський завод снарядів для України буксує вже півроку: що сталося Фото: компанія мала збільшити виробництво снарядів у 16 разів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Британії вже більше ніж на шість місяців затримується відкриття заводу з виробництва артилерійських снарядів, які, зокрема, мали постачати для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Удар по "Кажанах". Хто блокує виробництво дронів в Україні і чим це загрожує фронту

Очікувалося, що завод у Гласкоеді на Півдні Уельсу дасть змогу Британії в 16 разів збільшити свої можливості з виробництва артилерійських снарядів, поповнити запаси, що виснажилися, а також збільшити поставки для України.

Старт виробництва мав розпочатися влітку 2025 року, однак виданню стало відомо, що цього досі так і не сталося.

У відповідь на запит про коментар компанія BAE Systems підтвердила затримку, заявивши, що вона спричинена рішенням, ухваленим у середині будівництва торік - подвоїти потужність заводу.

"Після початку будівництва ми прийняли стратегічне рішення подвоїти виробничу потужність порівняно з початковим проєктом, збільшивши обсяги виробництва 155-мм снарядів у 16 разів, що вплинуло на терміни виконання робіт", - сказав він.

Як відомо, компанія виробляє 155-мм артилерійські снаряди, які відповідають стандартам НАТО і зазвичай використовуються в мобільних польових гарматах.

Аналітик у галузі оборони Френсіс Туса заявив, що 155-мм снаряди є "основною всіх армій, коли вони вступають у війну", тому наявність належних запасів "вкрай важлива".

The Guardian також уточнює, що BAE виробляла від 3000 до 5000 155-мм снарядів на рік, а це означає, що навіть обіцянка збільшити виробництво в 16 разів дасть змогу виготовляти лише до 80 000 снарядів на рік.

Для порівняння, німецька компанія-виробник озброєнь Rheinmetall відкрила 2025 року новий завод, який дасть змогу країні виробляти 1,1 млн снарядів до 2027 року.

Говорячи про ситуацію з Британією Туса пояснив, що за відсутності нарощування поставок, будь-яке розгортання військ у Східній Європі або підкріплення в Естонії означало б, що вони мали б 155-мм боєприпаси лише на кілька днів. І навіть якби їх було б 64 тисячі - цього, можливо, вистачило б лише на місяць.

Резюмуючи The Guardian додало, що згідно із заявою уряду Британії, найближчими роками в країні буде побудовано ще 6 нових заводів з виробництва боєприпасів. Однак поки що немає інформації, де саме вони будуть розташовані.

Інші виробництва

Нагадаємо, у вересні 2025 року стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод із виробництва снарядів у безпечному регіоні України. Уже в січні гендиректор компанії сказав, що Україна виділила земельну ділянку для будівництва підприємства.

Також ми писали, що днями президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Також він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.

