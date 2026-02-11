Снаряди для України під загрозою: чеська ініціатива зіткнулася з нестачею грошей
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України зіткнулася з нестачею фінансування. З 5,06 млрд євро вдалося зібрати лише 1,4 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ця програма допомагає Україні отримати снаряди великого калібру, щоб Сили оборони могли ефективніше протистояти Росії. До проєкту долучилися Німеччина, Данія, Нідерланди, а також чеські військові та виробники зброї.
За прогнозами НАТО у грудні минулого року, у 2025 році завдяки цій ініціативі планувалось надати 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів. Це 43% від усіх боєприпасів, що постачаються Києву, і приблизно 70% боєприпасів радянського калібру.
Обізнане джерело розповіло виданню, що на світовому ринку зараз доступні боєприпаси на суму 16 мільярдів євро. За його словами, НАТО планує витратити 5 мільярдів євро переважно на придбання сотень тисяч артилерійських снарядів за чеською схемою.
За словами ексміністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, минулого року донори виділили близько 4,05 млрд євро на закупівлю боєприпасів в рамках ініціативи. Він зазначив, що внесок країни склав близько 3 млрд крон (123,7 млн євро).
Зброя для України
Нагадаємо, минулого року США та НАТО запустили програму PURL, яка дозволяє постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. До ініціативи приєдналися вже понад 20 країн.
Зазначимо, у 2026 році Україна потребує американської зброї, яку отримує в рамках ініціативи PURL, на 15 млрд доларів. Зокрема, країні потрібні засоби ППО, особливо Patriot та NASAMS.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Він наголосив, що РФ використовує сотні дронів і ракет, і засобів ППО все одно бракує.