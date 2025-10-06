Павел про снарядну ініціативу для України: якщо зупинимо, постраждає сама Чехія

Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України. В іншому разі будуть серйозні наслідки.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK .

Павел після зустрічі з лідерами чеських політичних партій зазначив, що вважає ініціативу Чехії щодо постачання снарядів Україні важливою.

"Йдеться насамперед про нашу надійність у відносинах із підтримуваною Україною, яка буквально життєво залежить від поставок боєприпасів за чеською ініціативою", - зазначив Павел.

За його словами, якщо Чехія скасує таку ініціативу, то вона "нашкодить насамперед собі". Також негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.

При цьому президент зазначив, що з прозорістю чеської ініціативи проблем немає.

"Вважаю, що і Андрій Бабіш (лідер партії ANO, яка перемагає на виборах, - ред.), і представники інших політичних партій будуть виходити насамперед з інтересів Чеської Республіки, наших союзників і партнерів, таких як Україна. Ми не повинні нашкодити ні їм, ні собі", - наголосив Павел.