"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі ракети "Фламінго", які летіли по "Воткінському заводу" у РФ, досягли цілі. Він також анонсував більше успішних ударів по Росії.
Про це Зеленський розповів під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"У нас були влучні атаки ракетами "Фламінго" на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії", - наголосив президент.
Він зауважив, що росіяни "полюють" за виробництвом цих ракет, і Україні довелося довго чекати реновації лінії виробництва через ворожі атаки. Зеленський зазначив, що кількість "Фламінго" буде зростати, і додав, що вона залежить від грошей і деяких компонентів.
"Я не буду казати, якою кількістю "Фламінго" били цей раз, я хочу тільки сказати, що були збиття російською ППО (наших ракет - ред.), були незбиття і були чіткі влучання, але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта", - сказав президент.
Ракетний удар по "Воткінському заводу"
Нагадаємо, в ніч на 21 лютого росіяни скаржилися, що у Воткінську (Удмуртія) було чутно гучні вибухи. Після цього в соцмережах з'явилися кадри, на яких було видно пожежу і дим на території "Воткінського заводу".
В цей момент співвласник компанії Fire Point, що виробляє "Фламінго", показав кадри запуску ракет, вказавши в пості фразу: "Без контексту. Контекст - пізніше".
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.
Як стало відомо, удар ракетами "Фламінго" по російському заводу знищив гальвано-штампувальний цех. Зокрема, у його покрівлі зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30×24 м.