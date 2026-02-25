ua en ru
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"

Україна, Середа 25 лютого 2026 14:22
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі ракети "Фламінго", які летіли по "Воткінському заводу" у РФ, досягли цілі. Він також анонсував більше успішних ударів по Росії.

Про це Зеленський розповів під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Читайте також: Потужніша за ATACMS і дістане до Москви: що відомо про нову українську ракету FP-9 від Fire Point

"У нас були влучні атаки ракетами "Фламінго" на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії", - наголосив президент.

&quot;Усі ракети долетіли до цілі&quot;: Зеленський про удари &quot;Фламінго&quot; по заводу &quot;Іскандерів&quot;

Він зауважив, що росіяни "полюють" за виробництвом цих ракет, і Україні довелося довго чекати реновації лінії виробництва через ворожі атаки. Зеленський зазначив, що кількість "Фламінго" буде зростати, і додав, що вона залежить від грошей і деяких компонентів.

"Я не буду казати, якою кількістю "Фламінго" били цей раз, я хочу тільки сказати, що були збиття російською ППО (наших ракет - ред.), були незбиття і були чіткі влучання, але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта", - сказав президент.

Ракетний удар по "Воткінському заводу"

Нагадаємо, в ніч на 21 лютого росіяни скаржилися, що у Воткінську (Удмуртія) було чутно гучні вибухи. Після цього в соцмережах з'явилися кадри, на яких було видно пожежу і дим на території "Воткінського заводу".

В цей момент співвласник компанії Fire Point, що виробляє "Фламінго", показав кадри запуску ракет, вказавши в пості фразу: "Без контексту. Контекст - пізніше".

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.

Як стало відомо, удар ракетами "Фламінго" по російському заводу знищив гальвано-штампувальний цех. Зокрема, у його покрівлі зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30×24 м.

