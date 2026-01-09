Боєприпаси будуть: голова МЗС Чехії підтвердив продовження "снарядної ініціативи"

Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи", започаткованої минулим урядом Петра Фіали, завдяки чому Україна може отримувати боєприпаси для артилерії та іншого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

"Я став послом добрих справ - продовження снарядної ініціативи, яка надзвичайно важлива для України. Я радий, що нам вдалося знайти компроміс і консенсус, який забезпечить продовження ініціативи з боєприпасів", - зазначив він під час брифінгу.

За словами Мацінки, під час зустрічі він із Сибігою також обговорив постачання Україні потрібної військової амуніції та запрошення до чеськог бізнесу взяти участь у цих постачаннях.

Також чеський міністр прокоментував мирний процес, який може покласти край війні в Україні, зокрема підтвердив, що його поінформували про переговори між Україною та США.

"Я зрозумів, чи маємо це бачити оптимістично, чи песимістично, тож моє ставлення буде більш реалістичне. Я бачу , що Україна має великий інтерес до миру і я бачу, що вона готова", - зазначив Мацінка.