Служать на посадах не Україні: Зеленський анонсував жорсткі чистки в СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

" Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам . Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати", - сказав Зеленський.

Він розповів, що сьогодні, 16 лютого, заслухав доповіді в.о. голови СБУ Євгенія Хмари та його заступника Олександра Поклада.

"Кадрові перестановки" від Зеленського

Нагадаємо, в системі органів, які забезпечують діяльність президента та уряду, вже неодноразово відбувалися перестановки та ротації.

Зокрема, нещодавно Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни, оновивши керівництво одразу чотирьох обласних військових адміністрацій.

У межах так званого "великого перезавантаження" також відбулася заміна очільника Офісу президента - цю посаду обійняв колишній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Зазначимо, рішення щодо призначення Буданова пов’язують із кількома стратегічними мотивами. Згідно з інформацією джерел, один із них - підготовка потенційного наступника.

Крім того, президент ухвалив рішення змінити керівництво СБУ. Василь Малюк заявив про свою відставку, після чого Зеленський призначив Євгенія Хмару виконуючим обов’язки голови СБУ.

Крім того, глава держави шукає нову модель роботи Служби зовнішньої розвідки, що пов’язують із його нещодавньою зустріччю з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також Зеленський призначив ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.