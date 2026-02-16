Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди

Женева знову стає центром світової дипломатії. Третій раунд переговорів між Україною, США та РФ супроводжується зміною в російській делегації.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що стоїть за цим рішенням та про що саме говоритимуть за зачиненими дверима.

Головне:

Переговори України, РФ та США пройдуть на території Європи - 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія).

в Женеві (Швейцарія). Теми . Серед озвучених: енергетичне перемир’я, питання територій.

. Серед озвучених: енергетичне перемир’я, питання територій. Київ відправив українську делегацію з Будановим.

Росія ж понизила статус делегації, призначивши головою "історика" Мединського. Експерт вбачає у цьому спробу затягнути процес та змістити акценти.

РФ продовжує терор енергетики, і може готувати новий обстріл України на тлі активної дипломатії.

Це вже буде третій раунд переговорів між Україною, Росією та США. Зустріч вперше за період повномасштабної війни РФ проти України пройде на європейському майданчику. Раніше консультації проходили в Туреччині, Саудівській Аравії та ОАЕ.

Про що говоритимуть в Женеві

Російська сторона анонсувала, що "обговорюватиметься ширший спектр питань, ніж у попередньому раунді в Абу‑Дабі", зокрема питання територій, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зі свого боку, Україна планує підняти тему енергетичного перемир’я, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, деталі цієї теми поки не розголошують, але вона точно буде на порядку денному.

Хто в складі делегацій України та США

Президент України Володимир Зеленський визначив склад своєї команди, до неї увійшли

секретар РНБО Рустем Умєров;

керівник Офісу президента України Кирило Буданов ;

; заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький ;

; заступник голови ОП Сергій Кислиця ;

; начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов ;

; голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Умєров підкреслив, що делегація поєднує військову, політичну та безпекову експертизу і працюватиме над конкретними рішеннями у межах визначених президентом рамок. Головна мета - стійкий та тривалий мир.

Хто буде представляти США на перемовинах у Женеві офіційно оголошено поки не було. Але на минулих раундах в Абу-Дабі від американців були:

посланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер ;

та ; міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл ;

; американський генерал Алекс Гринкевич.

Зміни в російській переговорній команді

На відміну від попередніх зустрічей, Росія понизила статус своєї делегації.

Очолить її помічник президента Володимир Мединський, який уже брав участь у переговорах минулого року в Стамбулі і прославився як "історик" та ідеолог Путіна. Тоді російська сторона відмовилася від перемир’я і наполягала на визнанні окупованих територій, а також обмеженні чисельності ЗСУ.

Як зауважив Зеленський, на попередньому раунді в Абу‑Дабі делегація Росії під керівництвом начальника ГРУ Ігоря Костюкова виявилася більш конструктивною, ніж під час зустрічей з Мединським.

Фото: російські переговірники Михайло Галузін, Володимир Мединський, Ігор Костюков (Getty Images)

Військовий експерт, військовослужбовець Сил ТРО Олександр Мусієнко пояснює дві ключові причини, чому Кремль замінив очільника переговорної групи.

Перша причина - Росія намагається продемонструвати "серйозність" та "зацікавленість" у перемовинах.

За словами експерта, заміна Костюкова на Мединського - це формальний крок, який має створити враження "готовності" обговорювати не лише військово-безпекові питання, як в Абу‑Дабі, а й інші пункти мирного плану.

Друга причина - затягування процесу. Москва, помітивши, що по військовій лінії обговорення проходить конструктивно, намагається змінити акцент переговорів з безпекових тем на політичні, соціальні та релігійні питання. Це, на думку експерта, дозволяє Кремлю показати, що "з безпеки все вирішено", але "Україна ще не готова до інших кроків".

Питання територій залишається невирішеним

Невирішеним залишається територіальне питання, яке Москва пов’язує із так званою "формулою Анкориджа". За даними джерел західних ЗМІ, вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом й заморожування ліній фронту на сході та півдні України.

Президент України напередодні нових переговорів зазначив, що Київ не змінив позицію щодо територій, а компромісів мають бути готові всі сторони. Він підкреслив, рішення мають прийматися українським народом, зокрема через вибори чи референдум.

Тонкий тролінг та очікування від переговорів

Експерт Мусієнко відзначив "тролінг" з боку української сторони. Він звернув увагу, коли Буданов у соцмережах анонсував поїздку з командою, то написав, що вони обговорюватимуть уроки української історії, що сприймається як "підкол" у бік Мединського.

"Це такий тролінг Мединського. Тому що, ви знаєте, його часто називають "істориком", як і Путіна. Тому, власне кажучи, я думаю, що хто зрозумів, той, в принципі, оцінив", - каже співрозмовник.

Фото: Буданов у пості в соцмережах підколов Мединського, написавши про "уроки історії" (скріншот)

Щодо очікувань від переговорів, експерт наголосив: значних проривів очікувати складно, оскільки Кремль не відмовляється від своїх цілей, продовжує терористичні удари по енергетиці та чинить тиск на фронті.

"Поки що це їхня незмінна точка зору. Тому за таких умов очікувати значного прориву складно. Але, знову ж таки, Україна відкрита вести перемовини, якщо вони, звичайно, будуть дійсно конструктивними", - підсумував Мусієнко.