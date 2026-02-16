Служат на должностях не Украине: Зеленский анонсировал жесткие чистки в СБУ
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал чистки в Службе безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Он рассказал, что сегодня, 16 февраля, заслушал доклады и.о. председателя СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада.
"Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты", - сказал Зеленский.
"Кадровые перестановки" от Зеленского
Напомним, в системе органов, которые обеспечивают деятельность президента и правительства, уже неоднократно происходили перестановки и ротации.
В частности, недавно Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения, обновив руководство сразу четырех областных военных администраций.
В рамках так называемой "большой перезагрузки" также произошла замена главы Офиса президента - эту должность занял бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Отметим, решение о назначении Буданова связывают с несколькими стратегическими мотивами. Согласно информации источников, один из них - подготовка потенциального преемника.
Кроме того, президент принял решение сменить руководство СБУ. Василий Малюк заявил о своей отставке, после чего Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.
Кроме того, глава государства ищет новую модель работы Службы внешней разведки, что связывают с его недавней встречей с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Также Зеленский назначил экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.